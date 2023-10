https://sputniknews.lat/20231004/el-futuro-de-espana-es-convertirse-en-una-federacion-1144403018.html

¿El futuro de España es convertirse en una Federación?

¿El futuro de España es convertirse en una Federación?

El pedido de independencia de Cataluña juega un papel central en las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno del país europeo. 04.10.2023

¿El futuro de España es convertirse en una Federación? ¿El futuro de España es convertirse en una Federación?

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, intensificó las negociaciones en busca de acuerdos, tras ser propuesto por el Rey Felipe VI para un nuevo debate de investidura presidencial.La postulación del también secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como candidato se produce tras el intento fallido del jefe del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada.Esta fuerza política opositora, pese a ser la más votada en las elecciones de julio, finalmente no concretó la formación del nuevo Ejecutivo tras sus intentos de apoyos en el Congreso de Diputados."Se han perdido dos meses porque el PP se empeñó en formar Gobierno aun a sabiendas de que no podría lograrlo", dijo a Telescopio el antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero de telecomunicaciones.Para gobernar en España, un partido o coalición de fuerzas políticas debe lograr una mayoría funcional de 176 escaños en la legislatura de 350.El PSOE cuenta con los respaldos de sus 121 diputados, a los que piensa unir los 31 de la coalición Sumar, seis diputados independentistas vascos de EH Bildu y los cinco nacionalistas vascos del PNV.Una labor más compleja, para lograr su meta, será negociar con los partidos independentistas catalanes."No existen los números para la independencia catalana. La Cataluña actual es una sociedad muy compleja con furibundos españolistas y furibundos nacionalistas independentistas pasando por gran parte de la sociedad que quiere ser catalán y seguir sintiéndose español", indicó el antropólogo.El líder socialista rechazó la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña, un tema que condiciona sus intereses."El país necesita tener un modelo territorial, que como sucedió con el de la transición española, le permita vivir durante 40 años sin tener que estar revisando permanentemente cómo nos relacionamos entre las distintas partes del Estado", agregó.Si Sánchez no logra los apoyos suficientes para su investidura, habrá una repetición electoral el 14 de enero.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

