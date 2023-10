https://sputniknews.lat/20231004/ford-despide-a-otros-330-trabajadores-en-medio-de-la-huelga-del-sindicato-automotriz-en-eeuu-1144371452.html

Ford despide a otros 330 trabajadores en medio de la huelga del sindicato automotriz en EEUU

04.10.2023

"Se ha pedido a aproximadamente 330 empleados que no se presenten a trabajar, y los despidos entraron en vigor a partir del 30 de septiembre en la planta de estampado de Chicago y el 2 de octubre en la planta de motores de Lima", dijo Barbossa el martes.Barbossa afirmó que la estrategia de huelga de la UAW de dirigirse a instalaciones específicas obstruye involuntariamente las operaciones en plantas adicionales, atribuyendo este hecho a los intrincados entramados de producción de Ford. Así, la huelga ha iniciado un efecto cascada a través de otros emplazamientos no directamente afectados, comentó."No se trata de cierres patronales. Estos despidos son consecuencia de la huelga en la planta de montaje de Chicago, porque estas dos instalaciones deben reducir la producción de piezas que normalmente se enviarían a la planta de montaje de Chicago", añadió Barbossa.Unos 19.000 trabajadores del sector automovilístico estadounidense de varias plantas de Ford, General Motors y Stellantis están en huelga debido al fracaso de las negociaciones, en las que la UAW reclama un aumento salarial del 46% y una semana laboral de 32 horas, entre otras condiciones.Los trabajadores, que iniciaron el paro de labores el pasado 15 de septiembre, demandan también la sindicalización de los empleados de las fábricas de producción de baterías.El sindicato cuenta con unos 150.000 afiliados en dichas plantas.En los 88 años de la historia del sindicato, es la primera vez que UAW inicia una huelga simultánea en las tres empresas más grandes de la industria automotriz de Estados Unidos. Medios de prensa en el país norteamericano estiman que unos 19.000 trabajadores se declararon en huelga.Ford y GM se mostraron dispuestas a subir los salarios un 20%, pero no 46% como lo exigen los inconformes, tras lo cual UAW acusó a las empresas de no tomarse en serio la negociación.

