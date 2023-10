https://sputniknews.lat/20231004/iran-se-compromete-a-cumplir-con-el-pacto-nuclear-si-se-levantan-las-sanciones-1144391136.html

Irán se compromete a cumplir con el pacto nuclear si se levantan las sanciones

Según el jefe de la agencia iraní, su país no realiza ningún tipo de actividades que "estén fuera del alcance del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)". En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, más Alemania) sellaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear, pero en marzo de 2022 las consultas se estancaron y desde entonces no se han retomado.

