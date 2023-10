La embajada de EEUU utiliza a 'Kiko' contra la migración irregular y genera controversia | Video

https://sputniknews.lat/20231004/la-embajada-de-eeuu-utiliza-a-kiko-contra-la-migracion-y-genera-controversia--video-1144376007.html

La embajada de Estados Unidos en México utilizó a 'Kiko' —personaje de la emblemática serie de comedia mexicana 'El Chavo del 8', ampliamente popular en... 04.10.2023, Sputnik Mundo

En medio de una crisis migratoria que ha generado discrepancias políticas en Washington, el comediante mexicano Carlos Villagrán hizo un llamado a no cruzar a suelo estadounidense desde México a través de un video de 42 segundos colgado en el Twitter —ahora X— de la representación diplomática. Al finalizar el clip, aparece información para utilizar la aplicación CBPOne, que funciona para tramitar citas para autorizar los cruces legales. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de la representación diplomática del país norteamericano, la campaña titulada #CruzaLegal no ha sido bien recibida por los internautas mexicanos. "En vez de hacer estos videos pongan plata en Centroamérica y México para que la gente no entre de forma ilegal. La tienen. Vamos. Pero es preferible tener inmigración ilegal; mano de obra barata que haga lo que un estadounidense promedio no quiere hacer", escribió un usuario de X días después de la publicación del video.El pasado 21 de septiembre, la Embajada estadounidense lanzó otro video, también protagonizado por Kiko, para llamar a los migrantes a no cruzar la frontera sin documentación. "La chusma de los coyotes siempre te deja tirado", dijo Kiko en aquel videoclip.Los videos de este famoso personaje —que durante años realizó gira por varios países de Centroamérica y América del Sur— también generaron revuelo en los medios de comunicación de México, donde se les señaló como poco oportunos. En los últimos tres meses se ha registrado un aumento en el número de detenciones o "encuentros" de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con personas que intentan cruzar la línea con México de manera irregular.De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Gobierno de Estados Unidos, solo en agosto de este año se produjeron 232.972 detenciones de personas migrantes en la frontera sur del país norteamericano.

eeuu, méxico, migración