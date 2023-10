https://sputniknews.lat/20231004/ucrania-es-la-nueva-obsesion-de-los-halcones-de-guerra-de-washington--1144403642.html

Los vientos están cambiando en Estados Unidos. Crece el escepticismo y la oposición frontal a la política de dar un cheque en blanco y apoyo incondicional a... 04.10.2023, Sputnik Mundo

"Ha llegado el momento de entablar un debate nacional sobre una verdadera estrategia para Ucrania. El pueblo estadounidense merece respuestas antes de que se envíe más dinero a Ucrania, afirman los legisladores del partido republicano en el texto.Lee y Davidson presentaron una iniciativa llamada Define the Mission Act, que obligaría al presidente de EEUU, Joe Biden, a presentar al Congreso una estrategia global sobre la implicación de Estados Unidos en Ucrania.Además, exigiría al presidente que fuera franco con el Congreso y el pueblo estadounidense y explicara cómo encaja Ucrania en el interés nacional de Washington, cuánto tiempo y dinero más se necesitará para lograr sus objetivos y cuánto piensa contribuir Europa al conflicto "que tiene lugar en su patio trasero".En el texto publicado este miércoles en Fox, ambos políticos republicanos aseguran que "Ucrania es la nueva obsesión de los halcones de guerra de Washington" y cuestionan que los funcionarios evadan cualquier crítica a la política del gobierno de Biden respecto al apoyo a Ucrania.Lee y Davidson subrayan que la retórica de Biden respecto a Ucrania es la misma que usaron las administraciones Bush y Obama en los casos de Afganistán e Irak, "por no hablar de la intervención no declarada en Libia, Siria y más allá"."Con los miles de millones que fluyen de Estados Unidos al gobierno ucraniano en concepto de "apoyo económico", garantías de seguridad a largo plazo y el esfuerzo de reconstrucción ya en marcha, no podemos evitar una sensación de deja vu", aseguran los políticos republicanos."Estados Unidos se dirige por el mismo camino que nos sumió en los conflictos de Oriente Medio durante más de dos décadas, todo ello sin articular claramente el objetivo o cómo se consigue la victoria", opinan los legisladores.De acuerdo con Lee y Davidson, la administración Biden "concede al presidente Zelenski acceso ilimitado a la chequera de Estados Unidos sin rendir cuentas ni comunicar los objetivos y expectativas de éxito de Estados Unidos".Sobre la rendición de cuentas sobre el destino de los montos enviados a Ucrania, los congresistas aseguran que la administración "olvida convenientemente" mencionar "el espectacular fracaso" de la supervisión de las operaciones de contingencia en el extranjero, y cómo las mismas agencias encargadas encubrieron casos de despilfarro, en ocasiones engañando deliberadamente al público estadounidense sobre los progresos realizados en Afganistán e Irak.

