https://sputniknews.lat/20231004/una-encuesta-revela-que-en-las-universidades-de-eeuu-hay-poca-libertad-de-expresion-1144359642.html

Una encuesta revela que en las universidades de EEUU hay poca libertad de expresión

Una encuesta revela que en las universidades de EEUU hay poca libertad de expresión

Las universidades estadounidenses no son espacios abiertos a la libertad de expresión, especialmente para las personas conservadoras, revela una encuesta... 04.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-04T01:40+0000

2023-10-04T01:40+0000

2023-10-04T01:40+0000

internacional

eeuu

universidades

libertad de expresión

conservadores

associated press (ap)

partido republicano (eeuu)

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/04/1144371170_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_49c17c6b30335d49d774ec653206f655.jpg

Sin embargo, aunque los republicanos perciben aún más el sesgo en las universidades, esto también es notorio para los demócratas: cuatro de cada 10 considera que los liberales pueden decir lo que piensan en las aulas sin ninguna restricción.En la encuesta, las personas consultadas destacan que solo el 9% de los conservadores pueden mostrar su postura, mientras que 58% apunta que esta libertad solo es para quienes tienen una tendencia liberal. "También eran ligeramente menos propensos que los estadounidenses en general a ver los campus como lugares respetuosos e inclusivos para los conservadores", se lee en el texto.El debate de la primera enmiendaLa primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos "garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios".Ante esta expresión legal, los conservadores y los liberales han sostenido fuertes debates dentro y fuera de las aulas universitarias, esto porque el primer grupo asegura que la gente es menos tolerante con sus ideas.Los funcionarios de PEN America, un grupo de libertad de expresión, mencionan que la mayoría del alumnado acepta la diversidad de puntos de vista, pero que esta capacidad es mermada conforme la nación norteamericana se divide más en materia política. Y eso se observa en algunos incidentes en universidades, donde los mítines son interrumpidos y tanto la plantilla estudiantil como el profesorado no sienten que puedan compartir su visión sobre algunos temas, como la sexodiversidad o acerca del racismo.Por ello, la población ha sido crítica sobre las estrategias que se deberían aplicar en las aulas para permitir una mayor tolerancia o apertura a posturas distintas."Alrededor de tres de cada cinco estadounidenses (62%) dicen que uno de los principales propósitos de la educación superior es apoyar el libre intercambio y debate de diferentes ideas y valores. Incluso más adultos estadounidenses exponen que el objetivo principal de la universidad es enseñar a los alumnos habilidades específicas (82%), avanzar en el conocimiento y las ideas (78%) o enseñar a ser pensadores críticos (76%). Además, 66% estimó que un propósito importante es crear un ambiente de aprendizaje respetuoso e inclusivo", según el estudio.Este ejercicio fue aplicado entre el 7 y 11 de septiembre pasado a 1.095 personas, basándose en una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, que está diseñado para ser representativo de la sociedad de EEUU. El margen de error es de cuatro puntos porcentuales.

https://sputniknews.lat/20220201/nuevas-amenazas-de-bomba-en-universidades-historicamente-afroamericanas-de-eeuu-1121008831.html

https://sputniknews.lat/20230727/racismo-a-la-inversa-el-debate-que-aspirantes-a-la-presidencia-en-mexico-reabren-de-cara-al-2024-1141727054.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, universidades, libertad de expresión, conservadores, associated press (ap), partido republicano (eeuu), sociedad