https://sputniknews.lat/20231005/el-insolito-mundial-2030-de-la-fifa-un-premio-consuelo-para-sudamerica-1144406170.html

El insólito Mundial 2030 de la FIFA: "Un premio consuelo" para Sudamérica

El insólito Mundial 2030 de la FIFA: "Un premio consuelo" para Sudamérica

El ente rector del fútbol global anunció una inédita versión para el Mundial de Fútbol de 2030. La Copa del Mundo que conmemora el centenario de la competición... 05.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-05T02:10+0000

2023-10-05T02:10+0000

2023-10-05T02:10+0000

américa latina

⚽ deportes

argentina

paraguay

uruguay

conmebol

fifa

uefa

💬 opinión y análisis

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e4/07/0d/1092065496_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_d0384f702c5100898d7176d1999bbb10.jpg

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó en rueda de prensa que se jugarán tres partidos inaugurales del Mundial de Fútbol de la FIFA de 2030 en las sedes de Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que el resto del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos.Una de las pocas certezas es que el duelo inaugural se disputará en el Estadio Centenario de la capital uruguaya, además de otros dos encuentros con sedes por confirmar en Argentina y Paraguay.A su vez, los tres seleccionados sudamericanos clasificarán de forma directa a la edición 2030 en calidad de coorganizadores, mientras que el resto de los equipos de Conmebol disputarán una eliminatoria con tres cupos y medio en disputa."El fútbol unió tres continentes, seis países. Es un hecho histórico. Estamos sumamente felices", expresó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, quien agradeció la voluntad de las dirigencias de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) y de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en aceptar el formato elegido para el evento.Con la decisión de la FIFA, la Conmebol ve truncado su proyecto original que era organizar el torneo multisede en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile para celebrar el centenario del primer certamen mundial, disputado en 1930 en Montevideo."El mapa político de FIFA marca que entre la UEFA y la CAF tienen 109 de los 211 votos de las federaciones miembros del congreso. Eso supera los 102 votos del resto de las confederaciones continentales juntas, por lo cual es evidente que era un panorama electoral bastante difícil para la candidatura sudamericana", aseguró Castro.La ausencia de ChileRespecto a la exclusión de Chile como una de las sedes del Mundial 2030, Domínguez aseguró que se trató de "una decisión de la FIFA, no nuestra". No obstante, "esto no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o para que le encontremos algo", agregó el presidente de Conmebol.Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Pablo Milad lamentó la decisión, que responde a un acuerdo del Consejo de la FIFA."Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo por derecho propio, por ser el primer Mundial. Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede de la Conmebol", indicó Milad.Para Castro, era muy difícil, "por no decir imposible", para Conmebol "generar las mayorías necesarias para que Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay pudieran ser sede", indicó Castro.El periodista uruguayo sostiene que se logró un acuerdo "económico y competitivo" entre los entes rectores del fútbol sudamericano, europeo y africano, con la FIFA como mediadora, que logró generar "esa especie de premio de consuelo para Sudamérica en el marco de los 100 años de la primera Copa del Mundo".De acuerdo a Hevia, la designación de las sedes sudamericanas para los encuentros inaugurales del Mundial 2030, "claramente no es un logro".

https://sputniknews.lat/20231004/partidos-inaugurales-del-mundial-de-futbol-2030-se-jugaran-en-sudamerica-1144390220.html

argentina

paraguay

uruguay

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, argentina, paraguay, uruguay, conmebol, fifa, uefa, 💬 opinión y análisis, fútbol, copa mundial de fútbol de 2030, chile