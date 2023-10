https://sputniknews.lat/20231005/exlideres-de-nagorno-karabaj-enfrentan-hasta-14-anos-de-prision-en-azerbaiyan-1144427678.html

Exlíderes de Nagorno Karabaj enfrentan hasta 14 años de prisión en Azerbaiyán

BAKÚ (Sputnik) — Los exlíderes de Nagorno Karabaj Bakó Sahakián (2007-2020) y Arkadi Gukasián (1997-2007), y el exjefe del Parlamento David Ishjanián (agosto ... 05.10.2023, Sputnik Mundo

internacional

📰 conflicto por nagorno karabaj

nagorno karabaj

azerbaiyán

cáucaso

La nota agrega que según la investigación, existía una fuerte sospecha de que Gukasián, Sahakián e Ishjanián organizaban y formaban grupos armados no previstos por la legislación de la República de Azerbaiyán; proporcionaban municiones, explosivos y equipo militar a formaciones armadas ilegales; y proporcionaban apoyo financiero a grupos terroristas. El Tribunal de Distrito de Sabail de Bakú eligió una medida preventiva contra Gukasián, Sahakián e Ishjanián en forma de arresto por un período de cuatro meses. El 4 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia condenó la detención por parte de Azerbaiyán de los exlíderes de Nagorno Karabaj: Arkadi Gukasián, Bakó Sahakián, Araík Arutiunián, David Ishjanián, Rubén Vardanián y otros. El ente armenio afirmó que pese a las declaraciones azerbaiyanas sobre la disposición a no impedir el regreso de esos líderes a Nagorno Karabaj, Bakú "sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias". Por su parte, la Cancillería azerbaiyana condenó las declaraciones emitidas por Armenia y aseguró que constituyen un intento de justificar los actos cometidos por los ahora detenidos. Armenia y Azerbaiyán libraron dos guerras por Nagorno Karabaj desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. La primera, en 1992-1994, terminó con la victoria de los secesionistas; durante la segunda, en 2020, Bakú recuperó varios distritos y el dominio militar sobre el terreno.El 19 de septiembre, Azerbaiyán anunció el inicio de una "operación antiterrorista" en Nagorno Karabaj para lograr "la retirada de las tropas armenias" de ese territorio. A su vez, Ereván negó la presencia de sus tropas en la región y tachó la operación de "agresión" contra el pueblo de Nagorno Karabaj.Al día siguiente, el Ministerio de Defensa azerí anunció que se había llegado a un acuerdo sobre una tregua en Nagorno Karabaj, cuyas condiciones incluyen, en particular, el desarme y la disolución de las formaciones ilegales armenias en la región.El 21 de septiembre, representantes de Bakú y de la comunidad armenia de Nagorno Karabaj celebraron una primera ronda de negociaciones que se centró en temas de reintegración.Este 28 de septiembre, el presidente de la república rebelde, Samvel Shajramanián, decretó "disolver antes del 1 de enero de 2024 todas las instituciones públicas y organizaciones supeditadas a ellas" y anunció que la República de Nagorno Karabaj dejaría de existir.

