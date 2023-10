https://sputniknews.lat/20231005/un-problema-de-salud-publica-las-chinches-asedian-a-paris--1144405144.html

"Un problema de salud pública": las chinches asedian a París

05.10.2023

"Una ola de pánico y disgusto" es lo que, según el diario británico The Guardian, ha generado la presencia de las chinches en lugares públicos como el metro, los trenes y el aeropuerto de la capital francesa. Además, la presencia de estos animales ha quedado plasmada en fotos y videos que rondan las redes sociales. El ministro de Transportes de Francia, Clément Beaune, dijo que convocaría a los operadores de transporte público la próxima semana para informarles sobre las contramedidas y cómo hacer más para proteger a los viajeros. De acuerdo con reportes de la prensa local, representantes del ayuntamiento de París enviaron en días pasados una misiva dirigida a la primera ministra, Élisabeth Borne, en donde le solicitan crear un grupo de trabajo nacional dedicado a hacer frente a lo que llamaron "un flagelo" de los insectos.El teniente de alcalde de París, Emmanuel Grégoire, dijo a la televisión local que las autoridades han registrado un aumento en las llamadas de ayuda y que las empresas privadas han tenido un "nivel inusualmente alto" de solicitudes de fumigación en las últimas semanas, por lo que, sentenció, el Gobierno debe coordinar la acción en todos los niveles del Estado "lo más rápido y eficientemente posible".El periódico Le Parisien publicó el pasado 29 de septiembre en primera plana un artículo sobre el pánico por las chinches, calificando el problema como una forma de "terror doméstico". El organismo nacional de salud y sanidad de Francia citado por The Guardian reportó que, entre 2017 y 2022, el 11% de los hogares franceses habían estado infestados de chinches. Mathilde Panot, presidenta del partido izquierdista La France Insoumise en el Parlamento, aseveró que las chinches han "causado un infierno para millones de familias" y que el Gobierno debe actuar en consecuencia. "Deben dejar de decirle a la gente que se ocupe del problema ellos mismos como si fuera un problema individual, mientras las empresas cobran precios exorbitantes por rociar productos químicos a los que las chinches son resistentes. Es un problema de salud y también un problema de salud mental, con personas que no pueden dormir, están traumatizadas o tienen que tomar antidepresivos", explicó.De acuerdo con Panot, el Gobierno debería coordinar acciones entre los organismos estatales, fijar el precio de los tratamientos y prohibir ciertos productos químicos que no funcionaron.

