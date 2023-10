https://sputniknews.lat/20231005/una-anciana-de-80-anos-vivio-toda-su-vida-con-una-aguja-en-el-cerebro-1144397516.html

Una anciana de 80 años vivió toda su vida con una aguja en el cerebro

Un grupo de médicos encontró una aguja de tres centímetros en la cabeza de una residente de la región rusa de Sajalín de 80 años, informaron desde el... 05.10.2023, Sputnik Mundo

Desde el organismo explicaron que la aguja se veía en las tomografías computarizadas. Añadieron que se decidió no realizar una intervención quirúrgica, ya que solo podría empeorar el estado de la paciente.Cabe señalar que este caso no es el primero. En 2020, una china de 30 años sufrió un accidente de tráfico y fue remitida por médicos para que le realizaran una tomografía computarizada, informó el diario Sohu. Las imágenes de rayos X de la mujer mostraban claramente dos agujas de cinco centímetros. De acuerdo con los médicos, alguien introdujo unos cuerpos extraño en el cráneo, pero lo hizo hace unos 29 años, cuando la paciente aún era una bebé.Antes de este caso, en 2015, una residente de 48 años de la ciudad china de Huaibei acudió a la clínica porque llevaba toda la vida sufriendo dolores de cabeza, que suelen empeorar en primavera y otoño. Los médicos encontraron una aguja de más de cuatro centímetros en el cerebro de la mujer. En sus palabras, el cuerpo extraño llevaba en su cabeza unos 46 años.En 2005 un hombre de 67 años de la ciudad rusa de Ekaterimburgo, acudió al hospital quejándose de dolor de cabeza. La radiografía del hombre reveló tres agujas en la región occipital. Lo más sorprendente es que no eran la causa del dolor de cabeza.Además, los expertos describieron un caso similar en el portal de radiología Radiomed. Un especialista realizó una tomografía computarizada del cerebro de un hombre de 78 años y encontró una enorme aguja de coser en su cabeza.

