Gasoducto Néstor Kirchner: Argentina logra superávit energético y apunta a la autosuficiencia

06.10.2023

El pasado 9 de julio, el Gobierno argentino inauguró la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que en su primer tramó unió los 573 kilómetros que separan al yacimiento de gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), con la localidad bonaerense de Salliqueló (centro-este).La obra, considerada como "el principio del cambio en la matriz económica y energética" del país por el ministro de Economía y actual candidato presidencial del oficialismo (Unión por la Patria), Sergio Massa, está dando sus frutos. A menos de tres meses de puesta en marcha del gasoducto, Argentina ha ahorrado 550 millones de dólares en importaciones de energía, informaron medios locales.La Secretaría de Energía argentina estimó en alrededor de 100 millones de dólares el superávit en la balanza energética para 2023, hecho que no ocurría en la economía del país sudamericano hace al menos una década, gracias a la disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones.Las proyecciones son aún más auspiciosas para el 2024, cuando se prevé alcanzar un superávit del orden de los 3.793 millones de dólares. Dicho balance positivo será posible con la finalización de dos obras claves: el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y el Reversal del Norte. Estos proyectos permitirán llevar gas natural desde Vaca Muerta a siete provincias del centro y norte del país, y sustituir así las importaciones de gas desde Bolivia.El especialista destacó la importancia de alcanzar el superávit energético en tan corto plazo, "que le permita tener un horizonte de ahorro" al país teniendo los recursos propios, ante "la alta dependencia de energía" proveniente de Bolivia y también de importaciones de barcos de GNL, en un contexto global de aumento de precios de los commodities. "Argentina no podía desaprovechar ese aspecto, de elaborar un esquema y un programa energético propio", agregó.Solorza consideró que esta "decisión acertada" le da la posibilidad a Argentina de obtener un "combo virtuoso", que le permite al país sudamericano ahorrar de forma considerable en poco tiempo y con buenas proyecciones para los años venideros, así como obtener ganancias "de llevar gas al sur de Brasil y a Chile también".De hecho, Argentina volvió a exportar gas a Chile, luego de 17 años, el pasado 1 de octubre y con un compromiso de vender 400.000 metros cúbicos diarios hasta abril de 2024, lo cual fue posible gracias al plan que puso en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner, indicaron autoridades de la Secretaría de Energía argentina.Solorza destacó a su vez, que más allá de trabajar sobre la coyuntura, Argentina requiere "una planificación a largo plazo" que permita "complementar con los recursos energéticos estratégicos que tiene el país, con un rango superior a lo que hoy está establecido como lineamiento político en una secretaría de energía".El entrevistado enfatizó en la necesidad a mediano plazo de crear una institucionalidad "con decisiones más autónomas que una secretaría" en materia energética, que en el caso argentino depende del Ministerio de Economía.Es necesario "un plan estratégico nacional, con mirada federal" y que el Estado tenga "herramientas estratégicas de distribución más equitativa y justa de los servicios públicos a toda la población" añadió.Solorza abundó que dicha estrategia energética, necesaria para el desarrollo productivo del país, no puede implicar el aumento de las tarifas para la gente ni los costos para la industria nacional, la cual, consideró, "tiene una gran oportunidad para desarrollar con energía barata para el despegue industrial de nuestro país".

