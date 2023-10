https://sputniknews.lat/20231006/la-bolsa-de-eeuu-demanda-a-musk-para-obligarle-a-testificar-en-la-investigacion-sobre-twitter-1144461266.html

La Bolsa de EEUU demanda a Musk para obligarle a testificar en la investigación sobre Twitter

La Bolsa de EEUU demanda a Musk para obligarle a testificar en la investigación sobre Twitter

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una solicitud para obligar al empresario estadounidense Elon Musk a testificar... 06.10.2023

internacional

👤 gente

elon musk

eeuu

comisión de bolsa y valores de eeuu (sec)

twitter

🏛️ compañías

"La Comisión de Bolsa y Valores anunció que ha presentado una solicitud en busca de una orden que obligue a Elon Musk a cumplir con una citación de investigación que pide su comparecencia para testificar, con la que Musk no cumplió", declaró la SEC en un comunicado.La situación tiene de fondo una investigación en curso del organismo sobre posibles violaciones de varias disposiciones de las leyes federales de valores en relación con la compra de Twitter por parte de Musk en 2022 y las declaraciones y presentaciones relacionadas con ella.La Comisión, según el comunicado, quiere obtener más información de Musk para llevar a cabo su investigación legal.Se afirma que el magnate defraudó a antiguos accionistas de X al no revelar durante demasiado tiempo que había invertido en la compañía. En particular, Musk fue demandado en abril de 2022 en Manhattan por presunto fraude de valores al no revelar que había adquirido una participación del 5% en X dentro del plazo exigido en EEUU.

