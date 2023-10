https://sputniknews.lat/20231006/medio-centenar-de-carreteras-bloqueadas-en-quinto-dia-seguido-de-paro-en-guatemala--videos-fotos-1144483154.html

Medio centenar de carreteras bloqueadas en quinto día seguido de paro en Guatemala | Videos, fotos

SAN SALVADOR (Sputnik) — Las protestas populares en Guatemala contra los presuntos ataques del Ministerio Público (MP) al orden constitucional prosiguen este 6... 06.10.2023, Sputnik Mundo

"Hasta las 09:20 horas [15:20 GMT] de este 6 de octubre se reportaban 53 puntos bloqueados en el país", informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), citada por el grupo radial Emisoras Unidas. La dependencia gubernamental mantiene un constante monitoreo de esas manifestaciones en las vías públicas de 28 zonas, entre ellas estratégicas rutas para el comercio con México, Honduras, El Salvador y el resto de las naciones centroamericanas. Arévalo responsabiliza a la jefa del MP, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Corruchiche y el juez Fredy Orellana, a quien señala como operadores del "pacto de corruptos" que copta el Estado de Guatemala. "Está detenida por los autoritarios que se niegan aceptar la voluntad del pueblo. No está detenida por quienes están resistiendo en las calles, aunque molesten a ciertos sectores. Ellos están luchando por la democracia", subrayó el mandatario electo, citando frases de un reciente discurso en un foro empresarial. El paro fue convocado el sábado 30 de septiembre por los líderes de los pueblos originarios mayas poco después que agentes del MP allanaran y decomisaran los documentos originales de las elecciones generales del 25 de junio, como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la inscripción en 2017 del Movimiento Semilla, partido de centroizquierda que llevó a la victoria de Arévalo en el balotaje del 20 de agosto pasado. Las autoridades ancestrales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán (suroeste) y los dirigentes del resto de las organizaciones indígenas de Guatemala confirmaron que el paro continuará hasta lograr la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana, a quienes acusan de golpistas. "Mientras la Fiscal General Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana no renuncien, continuaremos en legítima resistencia. No daremos marcha atrás", sostienen los convocantes en un comunicado que circula entre los manifestantes, compartido por el portal Prensa Comunitaria en la red social X. Los líderes de los pueblos mayas repudian también una resolución de la Corte de Constitucionalidad que el 5 de octubre se pronunció a favor de un recurso legal de los gremios de la empresa privada, el cual exige al Gobierno desalojar a los manifestantes y reabrir las vías para el comercio y sus actividades. Los dirigentes indígenas repudiaron la decisión de la Corte de dar visos legales a la represión del Gobierno contra el pueblo, y acusa al tribunal de limitar el derecho a la manifestación, en lugar de resolver "de manera urgente los casos en temas electorales". "Las manifestaciones son una forma de consolidar la democracia en Guatemala por medio de las cuales los ciudadanos y ciudadanas fiscalizan, demandan y exigen el respeto de los derechos de todas las personas, en este caso el respeto del proceso electoral en el país", agregan. La Policía Nacional Civil y las fuerzas antimotines se han abstenido hasta el momento de actuar contra los manifestantes.

guatemala

