En la ciudad de Sebastopol, el Ejército ruso repelió un intento de ataque de las fuerzas ucranianas con dos lanchas no tripuladas, informó el gobernador de la urbe, Mijaíl Razvozháyev, en sus redes sociales. El comunicado fue emitido ante fuertes ruidos que los residentes pudieron oír la noche del 5 de octubre al 6 de octubre. De acuerdo con Razvozháyev, en aquel momento las unidades rusas eliminaban drones navales de Ucrania. Un poco más tarde, el Ministerio de Defensa ruso informó que un helicóptero Ka-29 de las FFAA de Rusia destruyó un dron naval ucraniano que se dirigía hacia la península de Crimea."El 6 de octubre, alrededor de las 10.45 horas de Moscú [GMT+3], fue frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con un dron naval contra instalaciones en el territorio de la Federación de Rusia. Durante la patrulla, un helicóptero Ka-29 de la aviación marítima de la Flota del Mar Negro detectó y destruyó en la zona noroeste [de esta zona acuática] (...) un dron naval de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se dirigía hacia la península de Crimea", indica el comunicado.El 14 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que Ucrania intentó atacar con una lancha no tripulada el buque aerodeslizador ruso Samum y con cinco drones navales el buque patrullero de la Flota del Mar Negro Sergeу Kotov. Las embarcaciones ucranianas fueron destruidas con el armamento de los buques, comunicó el ente castrense.Asimismo, el Ejército ucraniano intentó nuevamente atacar con aeronaves no tripuladas la región rusa de Bélgorod. Las FFAA de Rusia derribaron todos los drones del Ejército de Ucrania. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, lo que obliga a la población a buscar refugio en otros lugares.La región de Bélgorod ha sido la más afectada, con varias incursiones de grupos de sabotaje desde Ucrania en los últimos meses y continuos ataques a municipios fronterizos con el uso de lanzacohetes múltiples, morteros y drones.

