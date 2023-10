https://sputniknews.lat/20231007/alcalde-de-nueva-york-a-mexicanos-mi-casa-es-su-casa-pero-no-tenemos-mas-espacio-1144489421.html

Alcalde de Nueva York a mexicanos: "Mi casa es su casa", pero "no tenemos más espacio"

Alcalde de Nueva York a mexicanos: "Mi casa es su casa", pero "no tenemos más espacio"

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitó el estado de Puebla, México (centro oriente), en donde aseguró que la ciudad estadounidense está "rebasada" y... 07.10.2023, Sputnik Mundo

Fue durante esa visita, realizada el 5 de octubre, cuando Adams aseveró que a pesar de que en Nueva York "los corazones son infinitos", los recursos de la ciudad "no lo son" y aseveró que el estado enfrenta una severa crisis a causa de la llegada de migrantes. En entrevista con el medio local N+, aseveró que el "sueño americano" que buscan miles de inmigrantes mexicanos que parten hacia EEUU no debe convertirse en "pesadilla", por lo que es necesario controlar el flujo migratorio. Asimismo, Adams aseguró que las olas migratorias podrían "devastar financieramente" a Nueva York, que para atender este fenómenos tiene alrededor de 12.000 millones de dólares asignados.Con base en información de organizaciones no gubernamentales, como Pies Secos, en la zona triestatal de Nueva York hay alrededor de 1,2 millones de personas provenientes de Puebla, uno de los estados mexicanos con mayor índice de pobreza.Durante su estancia en el país, Adams recibió un doctorado honoris causa por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por "sus acciones a favor de la población migrante y por su trabajo en la defensa de los derechos humanos". El alcalde de Nueva York inició recientemente una gira por América Latina, siendo México la primera parada, para posteriormente visitar Quito, Ecuador; Bogotá, Colombia, y finalmente el Tapón de Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia.Esta es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en donde, además de los riesgos propios de la geografía de la zona, los migrantes están expuestos a mafias, trata de personas, agresiones sexuales, deshidratación y falta de alimentos. Entre enero y julio de 2023, 248.901 personas atravesaron esta región selvática, entre ellos 34.357 ecuatorianos, 34.082 haitianos, 8.183 colombianos y 3.299 indios. Las cifras superan a las 248.248 personas que circularon por el Darién durante todo el 2022, informaron las autoridades panameñas.

