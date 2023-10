https://sputniknews.lat/20231007/es-una-situacion-horrible-una-residente-comenta-la-escalada-entre-israel-y-palestina-1144503885.html

"Es una situación horrible": una residente comenta la escalada entre Israel y Palestina

"Es una situación horrible": una residente comenta la escalada entre Israel y Palestina

El 7 de octubre de 2023, estalló otra escalada del conflicto entre Israel y Palestina con infiltraciones de militantes de Hamás en distritos del país. La gente... 07.10.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con Margarita, la residente de la ciudad de Ramat Gan, cerca de la capital israelí, Tel Aviv, las primeras sirenas de alarma sonaron por la mañana del 7 de octubre de 2023. Por el momento, la ciudadana permanece en su casa, aclarando que en Ramat Gan la situación está bastante tranquila en comparación con otras partes de Israel, por eso no ha visto nada extremadamente peligroso.Margarita apuntó que los residentes israelíes no disponen hasta ahora de ninguna información oficial del Gobierno del país sobre las personas "asesinadas en las calles", pero varias imágenes violentas ya son difundidas por las redes sociales. "He visto imágenes en las redes sociales, y es realmente horrible", subrayó, añadiendo "mi gente, sé que todo el mundo está asustado".De acuerdo con sus palabras, algunos de sus amigos quieren irse de Israel por las constantes situaciones como esa. No obstante, no cree que haya pánico entre los israelíes en general, destacando que algunos "están menos interesados", mientras varias personas están seriamente asustadas y ansiosas."Pero en cuanto a mí, ya estoy un poco acostumbrada a esto, e intento no quedarme estancada en este momento y continuar con mi vida. Por ejemplo, limpiando mi apartamento o preparando el desayuno y demás", aclaró Margarita.En sus palabras, el Gobierno israelí hizo un llamamiento a la gente para que done sangre en los hospitales públicos. Uno de sus amigos hizo desde uno de los hospitales una foto mostrando la cantidad de gente que vino a donar sangre en Ramat Gan, "y fue increíble".

