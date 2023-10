https://sputniknews.lat/20231007/iran-demuestra-una-capacidad-nunca-vista-durante-un-simulacro-masivo-con-drones--video-1144485445.html

Irán demuestra una capacidad nunca vista durante un simulacro masivo con drones | Video

La industria de defensa iraní se esfuerza desde hace décadas por asegurar su posición en el número limitado de potencias mundiales con una extensa flota de...

Irán presentó sus impresionantes competencias en el uso de drones, con los mandos del país prestando gran atención a la eficacia de dichas pequeñas armas para fortalecer la seguridad del Estado. En los ejercicios participaron cientos de aeronaves no tripuladas de varios tipos, incluido el nuevo dron para guerra radioelectrónica Kaman-19 y el de ataque Arash con un alcance de hasta 2.000 km.Durante las maniobras, los medios de comunicación iraníes mostraron imágenes de un dron de reconocimiento y ataque Ababil-5 que vigilaba a un destructor de misiles estadounidense de la clase Arleigh Burke en el norte del océano Índico. Además, la aeronave no tripulada del tipo Karrar, propulsado por un motor a reacción y equipado con radar, alcanzó y destruyó otro de enemigo simulado en pleno vuelo con un misil aire-aire Majid AD-08, lo que pone de relieve una capacidad que Irán nunca había mostrado públicamente.Los ejercicios incluyeron ataques contra otros objetivos, como buques enemigos simulados y pequeñas instalaciones terrestres. En la fase final, las FFAA de Irán desplegaron unos 200 drones-kamikaze que atacaron 54 objetivos.Irán ha acumulado uno de los mayores, más sofisticados y más diversos arsenales de aeronaves no tripuladas del planeta, con recursos de inteligencia de fuente abierta, que cuentan con una variedad impresionante de drones de reconocimiento, ataque, kamikaze, con capacidad de despegue vertical y de tipo helicóptero.Teherán inició su camino hacia el estatus de superpotencia mundial de drones en la década de 1980, cuando dispuso de aeronaves no tripuladas como el Ababil-1 y el Mohajer-1 para recopilar información de inteligencia durante la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988.Irán considera su capacidad en materia de aeronaves no tripuladas entre uno de los tres pilares principales de su defensa contra las agresiones extranjeras; los otros son sus programas de misiles balísticos y de crucero de largo alcance y sus modernas defensas aéreas.

