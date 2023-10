https://sputniknews.lat/20231007/la-escalada-del-conflicto-en-oriente-medio-exhibe-el-fracaso-del-aparato-de-seguridad-de-israel-1144514016.html

"Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Y la ganaremos", declaró este sábado 7 de octubre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, horas después que Hamás lanzará una operación sorpresa denominada "Inundación de Al Aqsa", disparando miles de cohetes contra varias ciudades israelíes y controlando numerosos asentamientos israelíes en la zona de Gaza.En ese sentido, mientras Netanyahu prometió en televisión que Israel tomaría una "poderosa venganza" y llamó a todos los residentes de Gaza, territorio palestino controlado por Hamás, a abandonar sus hogares inmediatamente, el movimiento de resistencia islámica explicó que sus actividades constituyen una respuesta a los ataques contra fieles musulmanes por parte de fuerzas israelíes en la mezquita de Al Aqsa, perpetrados durante los primeros meses del 2023.Esta escalada en el conflicto es el resultado de una contundente falla del aparato de seguridad de Israel, dijeron a Sputnik los expertos consultados, calificándola como la peor en medio siglo, desde el ataque sorpresa lanzado por Egipto y Siria contra Israel en 1973, en lo que se dio en llamar la Guerra de Yom Kippur.El exgeneral Meir Elran, investigador principal y jefe de programas de seguridad en el mismo instituto, concuerda con ese análisis, añadiendo que la falla es todavía más grave si se tiene en cuenta que esta no es la primera vez que Israel sufre un ataque sorpresa a gran escala en su historia.Al respecto, el doctor Michael sostuvo que creía que Hamás se aprovechó de lo que podría haber percibido como un Gobierno de Israel distraído, inmerso en una pelea política debido a la resistencia que provocó en la sociedad el proyecto de reforma judicial de Netanyahu y que ha generado protestas ciudadanas durante todo el 2023.Sin embargo, el analista le dijo a Sputnik que no cree que en esa evaluación de fracaso del aparato de seguridad también deba incluir a la Cúpula de Hierro, el sistema móvil diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance y proyectiles artilleros lanzados desde una distancia de cuatro a 70 kilómetros, que el Estado de Israel comenzó a utilizar desde 2011."Más del 95% de los cohetes que apuntaban a zonas pobladas o edificios o instalaciones pudieron ser interceptados. Estamos hablando de casi 3.000 misiles, pero la mayoría de ellos no impactaron en nada", especifica. "Tenemos que entender que la Cúpula de Hierro es un sistema muy sofisticado e intercepta sólo los cohetes que el sistema detecta cuando van a caer sobre zonas pobladas. Y si el sistema piensa que el cohete va a caer en un área abierta, entonces no hay intercepción", explica el experto.Para Elran, esta escalada del conflicto entre Israel y Hamás representará un punto de inflexión regional."Lamentablemente, los varios intentos de estabilizar la región han fracasado, y ahora veremos la aparición incluso de nuevos elementos que obstaculizarán la paz. Lo siento mucho, pero creo que lo que vendrá será muy grave", concluyó.

