La OMC prevé una ralentización del comercio mundial "sin un sistema comercial multilateral y justo"

El comercio y la producción mundiales se ven afectados por la política monetaria de EEUU, los problemas de la cadena de suministro y el conflicto ucraniano... 07.10.2023, Sputnik Mundo

En Occidente ya no saben cómo parar la debacle económica En Occidente ya no saben cómo parar la debacle económica

Un día después de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) advirtiera a los bancos centrales de que corren el riesgo de desencadenar una recesión a nivel mundial en su búsqueda de tipos de interés más altos para alcanzar sus objetivos de inflación del 2%, los economistas de la OMC publicaron un informe en el que se señala que el crecimiento mundial de negocios será muy inferior al previsto en lo que queda de 2023.Así, los expertos de la OMC indicaron que el volumen del comercio y la producción en el mundo empezaron a ralentizarse en el cuarto trimestre de 2022 debido al endurecimiento de la política monetaria en EEUU, Europa y otras grandes economías. Una combinación de cadenas de suministro mundiales atascadas y las consecuencias de las sanciones occidentales contra Rusia por su operación militar en Ucrania, añaden una continua presión a la baja sobre el comercio internacional. De acuerdo con la institución, esa desaceleración es motivo de preocupación, debido a las consecuencias adversas para el nivel de vida de las personas en todo el mundo y "la fragmentación económica del mundo" no haría sino agravar estos problemas. "La economía mundial, y en particular los países pobres, tendrán dificultades para recuperarse sin un sistema comercial multilateral estable, abierto, predecible, basado en normas y justo", añadió la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.Conforme con el organismo, "las causas exactas de la desaceleración no están claras, pero la inflación, los elevados tipos de interés, la apreciación del dólar estadounidense y las tensiones geopolíticas son elementos coadyuvantes".A su vez, el director ejecutivo de la asesora Infrastructure Capital Advisors, Jay Hatfield, citado por Oilprice.com, declaró que si los tipos se mantienen tan altos, "va a haber una recesión mundial, y EEUU podría incluso verse arrastrado a ella". Al mismo tiempo, The Guardian cita las palabras de Richard Kozul-Wright, de Unctad, quien afirmó que "la economía mundial se está estancando, con Europa tambaleándose al borde de la recesión (...) y las tensiones financieras reaparecen en Estados Unidos". Entretanto, los miembros de la Reserva Federal estadounidense y sus responsables no ven una recesión en un futuro próximo, mientras que el 84% de los ejecutivos de empresas advierten de la llegada de una desaceleración económica ya en 2024, reportan los medios.

