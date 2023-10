https://sputniknews.lat/20231007/las-sirenas-antiaereas-suenan-a-lo-largo-de-israel-1144497671.html

Las sirenas antiaéreas suenan a lo largo de Israel

Las sirenas antiaéreas suenan a lo largo de Israel

MOSCÚ (Sputnik) — Las sirenas antiaéreas se activaron este sábado a lo largo de Israel, comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). 07.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-07T05:10+0000

2023-10-07T05:10+0000

2023-10-07T05:10+0000

internacional

🌍 oriente medio

seguridad

israel

franja de gaza

fuerzas de defensa de israel (fdi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139276692_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_2f041663cc86a06f1bab0b26c9dc1748.jpg

Un poco más temprano este 7 de octubre, decenas de cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, según un corresponsal de Sputnik. Las Fuerzas de Defensa del país levantino declararon que terroristas se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza.Según el periódico The Times of Israel, a los residentes de las regiones fronterizas con la Franja de Gaza se les pide no salir de sus viviendas, mientras a los habitantes de la parte sur y del centro del país, permanecer cerca de los refugios antiaéreos. El medio añade que una mujer ya resultó críticamente herida en la parte central de Israel, otras dos personas sufrieron heridas leves en la ciudad de Ascalón, en el sur del país. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocará pronto a los altos cargos militares para examinar la situación, informó su oficina.

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 oriente medio, seguridad, israel, franja de gaza, fuerzas de defensa de israel (fdi)