https://sputniknews.lat/20231008/blinken-afirma-que-eeuu-anunciaria-en-breve-una-nueva-ayuda-militar-a-israel-1144531786.html

Blinken afirma que EEUU anunciaría en breve una nueva ayuda militar a Israel

Blinken afirma que EEUU anunciaría en breve una nueva ayuda militar a Israel

TEL AVIV (Sputnik) — Estados Unidos, un aliado cercano e importante proveedor de armas de Israel, podría anunciar este 8 de octubre un nuevo apoyo militar al... 08.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-08T14:06+0000

2023-10-08T14:06+0000

2023-10-08T14:06+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto entre gaza e israel

antony j. blinken

israel

eeuu

hamás

palestina

🌍 oriente medio

ayuda militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/06/1131222354_0:0:2548:1433_1920x0_80_0_0_625f825048ca20a3dc7ff48c84bf898e.jpg

Se precisa que la dirección del presidente del país norteamericano, Joe Biden, según el funcionario, se aseguró "de que le proporcionamos a Israel todo lo que necesita en este momento para hacer frente a los ataques de Hamás". Al intervenir en el programa State of the Union de CNN, Blinken indicó que tiene informes de que en Israel "varios estadounidenses han sido asesinados"."Estamos trabajando horas extras para verificarlo. Hay informes de estadounidenses desaparecidos", agregó Blinken.Horas antes, la Embajada de EEUU no quiso proporcionar detalles sobre ciudadanos muertos o desaparecidos a los medios que se lo solicitaron.El ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás se salda por el momento con por lo menos 600 muertos israelíes, más de 2000 heridos. Las represalias israelíes han dejado por ahora 370 palestinos muertos y unos 2200 heridos. El 7 de octubre, las fuerzas del movimiento palestino Hamás, con sede en Gaza, lanzaron un ataque contra Israel, disparando miles de cohetes y enviando hombres armados contra comunidades israelíes.En respuesta al ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de hierro en la Franja de Gaza, mientras el ala militar del movimiento palestino Hamás anunció la operación Inundación de Al Aqsa.Hamás justificó sus actividades por el aumento en los últimos meses de los enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la mezquita de Al Aqsa, lugar considerado sagrado para musulmanes.Este 8 de octubre, el gabinete político-militar de Israel anunció oficialmente que el país entró en "estado de guerra" y que puede llevar a cabo "operaciones militares de gran escala".

israel

eeuu

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto entre gaza e israel, antony j. blinken, israel, eeuu, hamás, palestina, 🌍 oriente medio, ayuda militar