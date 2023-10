https://sputniknews.lat/20231009/casi-1700-brasilenos-en-israel-piden-al-gobierno-ser-repatriados-1144567272.html

Casi 1.700 brasileños en Israel piden al Gobierno ser repatriados

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — Más de 1.700 brasileños que se encuentran en Israel y Palestina entraron en contacto con el Gobierno de Brasil para pedir... 09.10.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Cancillería, "la embajada de Brasil en Tel Aviv recopiló, por medio de un formulario online, los datos de cerca de 1.700 brasileños que mostraron interés en su repatriación, la mayoría de los cuales turistas, hospedados en Tel Aviv y Jerusalén". El Gobierno brasileño también confirmó que hasta el momento se tiene constancia de tres brasileños desaparecidos en la región e insistió en desaconsejar viajes no esenciales a la zona. Respecto a las repatriaciones, el Gobierno priorizará a los residentes en Brasil que no tienen billete de vuelta. Dado que aún no está claro en que momento podrán ocurrir los vuelos de repatriación, la Cancillería recomendó que todos los brasileños que puedan, embarquen en vuelos comerciales en el aeropuerto de Ben-Gurion, que continúa funcionando. Según las autoridades brasileñas, la oficina de representación en Ramala sigue en contacto con los brasileños en la Franja de Gaza, y teniendo en cuenta el deterioro de las condiciones de seguridad en el área, está llevando a cabo un plan de evacuación, en coordinación con la embajada de Brasil en El Cairo. El 7 de octubre, las fuerzas del movimiento palestino Hamás, con sede en Gaza, lanzaron un ataque contra Israel, disparando miles de cohetes y enviando hombres armados contra comunidades israelíes.En respuesta al ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de hierro en la Franja de Gaza, mientras el ala militar del movimiento palestino Hamás anunció la operación Inundación de Al Aqsa.Hamás justificó sus actividades por el aumento en los últimos meses de los enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la mezquita de Al Aqsa, lugar considerado sagrado para musulmanes.El 8 de octubre, el gabinete político-militar de Israel anunció oficialmente que el país entró en "estado de guerra" y que puede llevar a cabo "operaciones militares de gran escala". El 9 de octubre, el ministro de Defensa de este país, Yoav Gallant, anunció el bloqueo total de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, la mitad de las cuales son niños.

