Israel utilizaría secretamente sistemas de inteligencia artificial en sus operaciones militares

Según reportó la agencia Bloomberg, el Ejército israelí no ha hecho públicas estas operaciones, sin embargo, funcionarios confirmaron confidencialmente el uso de un sistema de recomendación de inteligencia artificial capaz de procesar grandes cantidades de datos para seleccionar objetivos de ataques aéreos.Los funcionarios israelíes afirmaron que, aunque el equipo es eficiente en su propósito, la tecnología aún no está sujeta a regulaciones estatales o internacionales.Las FDI llevan mucho tiempo utilizando la tecnología de inteligencia artificial, aunque en los últimos años han ampliado estos sistemas a varias unidades.La condición secreta de cómo se desarrollan estos sistemas está generando serias preocupaciones, principalmente vinculadas a depender de sistemas cada vez más autónomos para operaciones de alto riesgo, ya que un error en el cálculo de la inteligencia artificial podría acabar con una familia entera, y nadie se haría responsable por ello.Las propias FDI han reconocido los riesgos y problemas del uso de esta tecnología, sin embargo, garantizan que su uso está siendo revisado cuidadosamente por los soldados.En 2021, esta dependencia militar describió el conflicto de 11 días en Gaza como la primera "guerra de IA" del mundo, citando su uso para identificar plataformas de lanzamiento de cohetes y desplegar enjambres de drones.Durante décadas, Israel ha dejado claro que está dispuesto a convertirse en una superpotencia en el uso de esta tecnología, creando armas mortales sin ninguna interferencia humana, lo que podría suponer un gran riesgo para la humanidad, principalmente por la falta de transparencia respecto al desarrollo de estos sistemas.Los expertos, citados por medios, creen que Israel debería utilizar la inteligencia artificial estrictamente con fines defensivos, ya que la tecnología aún no es completamente fiable para tomar determinadas decisiones, lo que podría costar la vida de miles de personas.

