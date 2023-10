https://sputniknews.lat/20231009/presidenciales-argentinos-sin-propuestas-novedosas-sobre-el-mercado-de-trabajo--1144575030.html

Presidenciales argentinos sin propuestas novedosas sobre el mercado de trabajo

Presidenciales argentinos sin propuestas novedosas sobre el mercado de trabajo

El domingo 8 los candidatos a las elecciones del 22 de octubre se cruzaron en el último debate, que tenía como uno de sus ejes el tema laboral. 09.10.2023, Sputnik Mundo

Presidenciales argentinos sin propuestas novedosas sobre el mercado de trabajo

En diálogo con Contante y Sonante la licenciada en Economía Natalia Pérez Barreda señaló que no hubo propuestas novedosas en relación al tema trabajo, pero sí dos posturas bien definidas.Por un lado, la posición del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei —el candidato más votado en las primarias— y de la candidata de Juntos por el cambio, Patricia Bullrich. Y el otro lado, representado en la figura del oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía.Mientras que el candidato libertario no se refirió específicamente al mundo del trabajo, sino que su discurso estuvo referido a la producción y la economía. Esto porque, bajo su perspectiva, es necesario reducir impuestos para que las empresas tengan ganancias que justifiquen las inversiones."El paradigma de Milei es primero crecer y después generar empleo", sintetizó la economista entrevistada.En tanto el actual ministro de Economía destacó las medidas tomadas durante su gestión para repuntar los ingresos y fue el único que, según la entrevistada, "esbozó dos cuestiones fundamentales": la brecha salarial y el trabajo para personas en situación de discapacidad.Si bien Massa no especificó cuáles serán las políticas sobre el tema en caso de ganar la presidencia, retomó un tema que había esbozado en el debate anterior la candidata Frente de Izquierda y de los trabajadores, Myriam Bregman, y que es rechazado por Milei al considerar que no existe brecha de género salarial.El ministro "apela al voto femenino, porque los estudios señalan que están más proclives a votar a un candidato que proteja a las mujeres, a las discapacidad, que tenga mayores beneficios sociales. Pero más allá de eso está buenísimo poner el tema en el centro del debate", consideró la entrevistada.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

