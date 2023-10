https://sputniknews.lat/20231010/amlo-sobre-conflicto-entre-israel-y-gaza-no-queremos-que-pierda-la-vida-ningun-ser-humano-1144600661.html

AMLO sobre conflicto entre Israel y Gaza: "No queremos que pierda la vida ningún ser humano"

AMLO sobre conflicto entre Israel y Gaza: "No queremos que pierda la vida ningún ser humano"

La postura de México ante el conflicto de Israel con las fuerzas del movimiento palestino Hamás, con sede en Gaza, es neutra y a favor de la paz, reiteró el... 10.10.2023

"Respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más a su pueblo, pero no queremos la guerra, no queremos la violencia. Somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel o sean palestinos", expuso en su conferencia de prensa.El mandatario agregó que una de las intenciones de México es apostar por la paz y el respeto a la vida."Nuestro respeto y condolencias al pueblo de Israel, nuestro respeto y condolencias al pueblo Palestino y a todos los pueblos que sufren violencia. Lo que debemos procurar es construir la paz para que [nuestra gente] no sufra", subrayó.El comentario de López Obrador es una respuesta al comunicado emitido el pasado 9 de octubre por la embajada de Israel en México, que criticó la postura neutra del país latinoamericano expuesta por el jefe de Estado.Ante ello, el presidente mexicano aclaró que el cuerpo diplomático israelí está "en su derecho" de no estar de acuerdo con la visión de la nación sobre el conflicto. "Sencillamente, quiero que se conozca el fundamento de nuestra postura", afirmó.Situación de mexicanos en IsraelEl mandatario mexicano expuso que, de las dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enviadas, una está muy cerca de arribar al territorio israelí para trasladar a los connacionales de regreso a la nación latinoamericana."Hay como 1.000 mexicanos inscritos para trasladarse a México, estamos al pendiente de ellos", apuntó.Además, López Obrador confirmó que, de los tres mexicanos desaparecidos en la zona, ya se encontró con vida a uno de ellos. De los otros dos aún se desconoce su paradero.La mañana del 7 de octubre Hamás lanzó unos 3.000 misiles contra territorio israelí desde Gaza, de acuerdo con las Fuerzas Armadas de Israel, además de ingresar por la fuerza y tomar cautivos a civiles y militares.En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que su país se encontraba en estatus de guerra, inició una contraofensiva para dañar objetivos palestinos en Gaza y dijo activar operaciones militares contra puntos de concentración de fuerzas de Hamás.En tanto, la presidencia de Palestina recriminó a Israel décadas de asedio contra su población y consideró que la paz es viable entre las partes, siempre y cuando se tome en cuenta su derecho a la independencia y la soberanía y se defina a Jerusalén oriental como la capital del Estado palestino.Tan solo en las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.

