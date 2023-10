https://sputniknews.lat/20231010/por-que-la-financiacion-estadounidense-podria-desviarse-de-ucrania-a-israel-1144601757.html

¿Por qué la financiación estadounidense podría desviarse de Ucrania a Israel?

¿Por qué la financiación estadounidense podría desviarse de Ucrania a Israel?

La Casa Blanca está tratando de adjuntar fondos para Ucrania al paquete urgente para Israel, con la esperanza de que esto ayude a eludir la oposición de los... 10.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-10T18:42+0000

2023-10-10T18:42+0000

2023-10-10T18:42+0000

internacional

ucrania

israel

eeuu

💬 opinión y análisis

ayuda financiera

📰 conflicto entre gaza e israel

🛡️ zonas de conflicto

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0a/1144601248_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_35c2c20fe8697a3afb9f75ee3179ec91.jpg

Los republicanos de la Cámara de Representantes han manifestado un fuerte apoyo a Israel y han acelerado los esfuerzos para elegir un nuevo presidente de la Cámara. Por su parte, la Casa Blanca ha decidido aprovechar el impulso y combinar fondos urgentes para Tel Aviv con un paquete militar para Ucrania.Se dice que los funcionarios de Biden mantuvieron conversaciones con altas figuras de la Cámara y el Senado para asegurar suministros militares adicionales para Israel. Como destaca la prensa estadounidense, la solicitud podría llegar al Congreso estadounidense la próxima semana.La mayoría de los fondos probablemente será dirigida más hacia Israel, compartió con Sputnik Michael Maloof, ex analista de política de seguridad de la Oficina del Secretario de Defensa estadounidense. Asimismo, el experto señaló que existe la posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos no apruebe ningún paquete de ayuda. A causa de que actualmente la Cámara de Representantes no tiene presidente, este cuerpo legislativo no puede tomar decisiones. No está claro de qué magnitud sería el paquete israelí. Sin embargo, como mencionó Maloof, el lobby israelí en Washington parece ser mucho más fuerte que el ucraniano. Antes del conflicto israelí-palestino, la administración Biden estaba considerando solicitar un paquete de 100.000 millones de dólares para Ucrania. Sin embargo, algunos republicanos del Caucus de la Libertad ya han señalado que están en contra de fusionar la ayuda a Israel y Ucrania en un solo proyecto de ley. "No deben ir unidas. No votaré a favor de la financiación de Ucrania", declaró a la prensa Marjorie Taylor Greene, representante republicana por Georgia.Anteriormente, el coordinador de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que Estados Unidos es perfectamente capaz de apoyar tanto a Ucrania como a Israel. Aunque los funcionarios de la administración Biden han puesto caras valientes afirmando que Washington podría financiar a ambos, en realidad no es así, subrayó el analista militar estadounidense.Maloof sospecha que el conflicto entre Israel y Hamás podría "convertirse en algo mucho más grande que solo entre Israel y Palestina". "Por lo tanto, es posible que estemos lidiando con al menos dos conflictos a la vez", expuso, añadiendo que Estados Unidos está al mismo tiempo empujando a China por la isla de Taiwán.

https://sputniknews.lat/20231010/adios-a-la-pax-americana-debido-a-la-situacion-en-israel-1144594098.html

https://sputniknews.lat/20231010/europa-teme-no-tener-recursos-para-ayudar-a-israel-debido-a-ucrania-1144587663.html

ucrania

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, israel, eeuu, 💬 opinión y análisis, ayuda financiera, 📰 conflicto entre gaza e israel, 🛡️ zonas de conflicto, joe biden