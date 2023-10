https://sputniknews.lat/20231011/autoridades-penitenciarias-de-paraguay-retoman-control-en-carcel-de-tacumbu-tras-motin-1144638828.html

Autoridades penitenciarias de Paraguay retoman control en cárcel de Tacumbú tras motín

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las autoridades penitenciarias paraguayas retomaron el control en la cárcel de Tacumbú, ubicada en el barrio del mismo nombre, en... 11.10.2023, Sputnik Mundo

El director de Inteligencia de la Policía, Ever París, confirmó en diálogo con la prensa que, tras la mediación del viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, se logró restablecer la "total normalidad del funcionamiento de la cárcel" de Tacumbú. Los reclusos iniciaron el motín para desmentir el presunto crimen del suboficial Oliver Lezcano, encarcelado por asesinar en enero pasado al militar Líder Ríos, y quien se fugó del penal. Barchini había declarado a inicios de mes que el Clan Rotela habría secuestrado y asesinado a Lezcano, lo cual fue rechazado por la referida estructura criminal, una de las más poderosas de Paraguay. Tacumbú, la cárcel más grande del país, estuvo bajo el dominio del clan Rotela por unas 20 horas, con un total de 223 agentes retenidos y más de 30 mujeres que estaban de visita. París también indicó que se recuperaron las armas de fuego de los guardiacárceles que fueron retenidos y que no hay personas heridas ni fallecidas. Por su parte, el presidente Santiago Peña respaldó a las autoridades de justicia tras el motín y afirmó que su Gobierno no va a negociar con los reclusos. Peña agregó que lo que ocurre en Tacumbú es una problemática compleja que requiere de soluciones de la misma índole, al tiempo que señaló no se trata de una crisis. Según reporta la prensa local, para liberar a los guardiacárceles y mujeres que tenían retenidos los principales pedidos de los reclusos eran que haya garantías de que los organismos de seguridad del Estado no van a entrar al penal y que se defina una fecha definitiva de cuándo van a abrir la cárcel para nuevos presos.

