Indignación en Uruguay: caída de senador por abuso de menores sacude al oficialismo

El Senado expulsó a Gustavo Penadés tras la imputación de delitos como explotación de menores, abuso sexual y violación. Además, abordamos la decisión de República Dominicana de reabrir la frontera terrestre con Haití, tras un conflicto por el uso de aguas de un río compartido.

La destitución del Senado uruguayo fue aprobada por unanimidad con base en el artículo 115 de la Constitución referido a "actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo".Gustavo Penadés, del Partido Nacional, ocupó cargos en el Legislativo desde la década de 1990 hasta que en junio fuera desaforado para ser investigado por la Justicia.La primera denuncia por abuso sexual fue en marzo de este año por parte de una correligionaria, y luego se sumaron otras 10 víctimas.Su fuerza política expresó su "repudio y la más enérgica condena" a los hechos cometidos por el ahora exsenador, y expresaron “solidaridad” con las víctimas.El partido opositor Frente Amplio pidió, además, la renuncia del ministro del interior Luis Alberto Heber.Esto porque, según la Fiscalía, Penadés junto a funcionarios policiales buscó conocer la identidad de las víctimas denunciantes y armó un plan contra ellas.Por este entramado fue encarcelado Carlos Taroco, director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciaria y del excentro carcelario Comcar.Al ser consultado sobre el caso en mayo, el presidente Luis Lacalle Pou dijo: "Hace 30 años lo conozco [a Penadés], y no así a la persona que denuncia. Sería un mal amigo si no le creo".Este miércoles 11, el mandatario declaró a la prensa: "La Justicia se ha pronunciado. De confirmarse una sentencia, es una persona [Penadés] a la que desconozco".Sobre sus dichos previos, aclaró: ""En ese momento no había pruebas, testimonios, testigos. No puedo decir 'no lo dije', pero la situación ha cambiado”.Asimismo, Lacalle Pou ratificó al ministro Heber. En relación con el pedido de renuncia del jerarca por parte del FA, dijo "no me extraña que actúen de esta manera, pensé que tenían otros límites”.Sobre este caso, la senadora del FA indicó que "el mensaje a dar es que la institucionalidad de un país debe proteger a las víctimas. Esto debe ser una lección aprendida que revela que la explotación sexual de niños y adolescentes en Uruguay es un problema".Gustavo Penadés, imputado con prisión preventiva, fue trasladado a una cárcel VIP del departamento de Florida.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la decisión de República Dominicana de reabrir la frontera terrestre con Haití, luego de tres semanas de cierre debido al conflicto por el uso de aguas de un río compartido.La decisión del Gobierno de Luis Abinader tiene como objetivo reactivar las exportaciones, ya que Haití es el segundo socio comercial dominicano.A pesar de esta medida, la cancelación de visas para que quienes provengan de Haití pueden ingresar al país vecino, se mantiene. En tanto los pasos fronterizos desde las localidades haitianas permanecen cerradas.Conversamos con Eddyson Damas, analista, sociólogo haitiano radicado en Argentina.En otro orden, Israel formó un Gobierno de Unidad en el marco de su conflicto militar con el movimiento palestino Hamás.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

