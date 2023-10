https://sputniknews.lat/20231012/fundador-de-megaupload-ucrania-ha-naufragado-y-no-se-recuperara-en-decadas-1144684141.html

"Ucrania ha naufragado y no se recuperará en décadas"

"Ucrania ha naufragado y no se recuperará en décadas"

El activista político hizo referencia a las declaraciones recientes del vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, sobre que el financiamiento a Kiev por parte de Washington no es infinito. En sus palabras, "Washington acaba de arrojar a Ucrania al cubo de la basura de las naciones víctimas de Estados Unidos". También aseguró que decenas de miles de ucranianos han fallecido por "las vacías promesas" de Estados Unidos sobre el supuesto respaldo inquebrantable que había prometido al inicio del conflicto en Europa del Este. De acuerdo con Kim Dotcom, las declaraciones de Kirby representan una admisión de la bancarrota del país norteamericano."El Gobierno estadounidense ya no puede permitirse una guerra prolongada en Ucrania ni en ningún otro lugar del mundo. Las mentiras y el engaño (propaganda) no son suficientes para mantenerse a flote. Los 'periodistas' corruptos no ganan guerras ni pagan billones en déficits y pasivos", escribió en sus redes sociales.Acerca de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina —el cual ha dejado cientos de unos 1.300 muertos y casi 3.300 heridos en Israel, y más de 1.400 muertos y 6.200 heridos en Gaza—, Dotcom comentó que ese fenómeno geopolítico solo traerá efectos perjudiciales para Washington. Finalmente, afirmó que el mundo está siendo testigo del fin del dominio estadounidense y del auge de un orden multipolar. "Pero nunca hay que subestimar la arrogancia del Gobierno de Estados Unidos, que puede acabar con la civilización en una guerra nuclear antes que aceptar la responsabilidad de destruir Estados Unidos desde dentro, con una corrupción flagrante", concluyó.

