https://sputniknews.lat/20231012/otra-pifia-de-biden-la-casa-blanca-corrige-sus-dichos-sobre-supuestas-atrocidades-en-israel-1144659075.html

¿Otra pifia de Biden? La Casa Blanca corrige sus dichos sobre supuestas atrocidades en Israel

¿Otra pifia de Biden? La Casa Blanca corrige sus dichos sobre supuestas atrocidades en Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que estaba al tanto de niños que fueron decapitados en días recientes por supuestos miembros del grupo... 12.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-12T04:35+0000

2023-10-12T04:35+0000

2023-10-12T04:41+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

joe biden

israel

eeuu

hamás

fuerzas de defensa de israel (fdi)

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0c/1144658898_0:56:3000:1744_1920x0_80_0_0_51f3dca4fe153536ec2d4a786d266c58.jpg

El presidente estadounidense, además, calificó como una "campaña de pura crueldad" las presuntas atrocidades cometidas por Hamás en contra de los menores, y llamó a que el pueblo estadounidense se enterara de todo lo que estaba sucediendo. Horas después de su declaración —que fue replicada por la mayor parte de la prensa occidental — un portavoz de la Casa Blanca aclaró que ni Biden ni ningún funcionario del Gobierno había visto o confirmado la existencia de fotografías o videos de menores decapitados en Israel, según reportaron medios como The Telegraph, EFE, DW y The Times of Israel. El vocero aclaró que el mandatario solo se refería con sus comentarios a los reportes que circulan en algunos medios. La aclaración surge después de que se hiciera viral un informe de la reportera israelí del canal i24NEWS, Nicole Zedeck, desde el kibutz de Kfar Aza, en el sur de Israel, en el que se informaba de que soldados israelíes habían encontrado dichas escenas con niños masacrados. Zedeck se encontraba entre los periodistas invitados a inspeccionar las secuelas de la infiltración de combatientes de Hamás en la nación gobernada por Benjamin Netanyahu. La noticia no verificada de que miembros de Hamás habrían decapitado a 40 bebés israelíes se propagó rápidamente por las redes sociales y fue compartida a pesar de no estar confirmada por alguna autoridad israelí. Un representante del Ejército de Israel dijo a Sputnik que el cuerpo castrense no tiene ningún dato o prueba que confirme la supuesta masacre de mujeres, ancianos y niños en Kfar Aza. Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), también conocidas por las siglas en hebreo Tzahal, no disponen de ninguna información sobre las acusaciones relacionadas a los niños, informó la agencia de noticias turca Anadolu, tras solicitar un comentario a las FDI. "Hemos visto la noticia, pero no tenemos ningún detalle ni confirmación al respecto", declaró un portavoz de las FDI.El movimiento palestino Hamás también rechazó las informaciones según las cuales combatientes gazatíes habrían atacado a civiles y matado a niños durante la operación cerca de la Franja de Gaza."El movimiento [Hamás] rechaza categóricamente las falsas acusaciones fabricadas por ciertos medios de comunicación occidentales, las más recientes sobre la supuesta muerte de niños, sus decapitaciones y ataques a civiles", declaró en su cuenta de Telegram. Hamás añadió que esas falsas afirmaciones "pretenden encubrir crímenes de guerra y el genocidio [de Israel] contra el pueblo palestino".El movimiento señaló que su objetivo exclusivo es "[la] maquinaria militar [de Israel] y el sistema de seguridad construido [por las autoridades israelíes]", y pidió a los medios de comunicación occidentales que "sean objetivos y profesionales a la hora de informar sobre los últimos acontecimientos en torno a la Franja de Gaza."

https://sputniknews.lat/20231011/netanyahu-anuncia-un-gobierno-de-emergencia-en-israel-y-advierte-que-destruiran-a-hamas-1144642344.html

https://sputniknews.lat/20231011/al-menos-11-trabajadores-de-la-onu-han-muerto-en-gaza-desde-la-escalada-palestino-israeli-1144645374.html

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, joe biden, israel, eeuu, hamás, fuerzas de defensa de israel (fdi), casa blanca