Hizbulá advierte que sus combatientes están "completamente listos" para enfrentar a Israel

El subjefe de Hizbulá, Naim Qassem, advirtió este 13 de octubre que la organización chií libanesa está preparada para combatir contra las fuerzas israelíes, en... 13.10.2023, Sputnik Mundo

Los llamados de las Naciones Unidas y de otros países a que no se involucren en las tensiones en el Oriente Medio no tendrán efecto, ya que Hizbulá conoce al pie de la letra "sus obligaciones", aseguró Qassem en un mitin realizado al sur de la ciudad de Beirut, capital de Líbano. "Las llamadas entre bastidores que nos hacen las grandes potencias, los países árabes, los enviados de las Naciones Unidas, diciéndonos directa e indirectamente que no interfiramos, no tendrán ningún efecto", dijo uno de los líderes de este grupo, de acuerdo con medios locales y agencias como Reuters. El subjefe de la organización señaló que Hizbulá contribuirá "a la confrontación desde nuestro plan: cuando llegue el momento de cualquier acción, la llevaremos a cabo". Mientras, Tel Aviv sigue realizando ataques aéreos a gran escala en distintos puntos de la Franja de Gaza, mientras decenas de miles tratan de escapar del enclave palestino tras el llamado que hicieron las tropas israelíes a evacuar el norte de Gaza, algo a lo que se ha opuesto la ONU. En un comunicado, Hizbulá dijo más temprano que estaba respondiendo a los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra algunos asentamientos del sur de Líbano con fuego contra posiciones israelíes. A primera hora del día, las FDI informaron que se había producido una explosión en la comunidad de Hanita, en el norte de Israel, y que el Ejército había respondido con fuego hacia territorio libanés. Más tarde, la cadena árabe Al Jazeera reportó que los bombardeos israelíes contra el sur de Líbano causaron la muerte de un reportero y heridas a otros tres, entre ellos dos de sus empleados. La agencia francesa AFP precisó que el periodista fallecido trabajaba para la agencia británica Reuters, mientras que los lesionados son de AFP, Al Jazeera y también de Reuters.

