La moda no debería "ser estática": presentan un vestido interactivo | Video

2023-10-13T13:32+0000

2023-10-13T13:32+0000

2023-10-13T13:32+0000

El vestido interactivo Project Primrose puede cambiar de color y dibujos en su superficie gracias a pantallas textiles flexibles con solo pulsar un botón. La empresa ya había mostrado antes una tecnología similar, pero en aquella ocasión utilizó una tela plana y una pequeña bolsa. Esta vez la pantalla textil se muestra en un vestido.El modelo de demostración llevaba incorporados sensores táctiles, gracias a los cuales el tejido puede cambiar de color no solo cuando se le ordena, sino también en función del movimiento. En la presentación, el traje mostraba brillantes escamas plateadas.Según las palabras de la empresa, la moda no debería "ser estática" y con la tecnología puede ofrecer más oportunidades de expresión personal. Sin embargo, aún no ha anunciado sus objetivos comerciales.

