Perú puede perder el 1% de su PIB por una crisis en la pesca que aún no tiene explicación

Los efectos del fenómeno de El Niño y la superpoblación de ejemplares juveniles parecen poner en jaque la pesca de la anchoveta, una de las actividades más prolíficas dentro de la pesca peruana. Luego de que la primera temporada de pesca de 2023 debiera suspenderse para proteger el recurso, empresarios del sector reclaman la apertura de una segunda temporada de pesca de esa especie para evitar pérdidas económicas.A mediados de este 2023, el Ministerio de la Producción de Perú había decidido no abrir una primera temporada de pesca industrial del recurso debido a que la fase exploratoria previa había detectado un alto porcentaje de juveniles. En efecto, un estudio hecho por el Instituto del Mar del Perú había detectado que los juveniles representaban el 86,3% de los individuos detectados en la pesca exploratoria. El especialista indicó que se trata de "un fenómeno relativamente nuevo" que, si bien se detectó en años anteriores, no había obligado a suspender una temporada de pesca, tal como sucedió en 2023. El economista, integrante de la organización internacional Oceana, remarcó la importancia de que el asunto sea abordado priorizando el conocimiento científico, más allá de las urgencias económicas detrás de la actividad.En efecto, la suspensión de la primera temporada de pesca, decretada a mediados de año, provocó que las empresas del sector dejarán de exportar unos 1.400 millones de dólares en aceite y harina de pescado, los dos principales productos que se elaboran a partir de la pesca de la anchoveta, según un estudio de la consultora Macroconsult citado por el medio El Comercio.De acuerdo a ese informe, Perú podría perder "casi el 1% de su PIB" como consecuencia de no abrir, antes de fin de año, una segunda temporada de pesca de anchoveta.Para Sueiro, el porcentaje del PIB peruano que representa estrictamente la pesca de anchoveta "es muy bajo" en comparación con otras industrias fuertes del país como la minería o la extracción de gas y petróleo. Sin embargo, ese 1% empieza a volverse cada vez más importante a medida que el crecimiento económico peruano se ralentiza.Por lo pronto, el sector más afectado por no abrir una temporada de pesca de la anchoveta podría ser la exportación de harina de pescado. En la actualidad, el 98% de la harina de pescado producida en Perú es exportada a China, una cifra que convierte al país sudamericano en el principal proveedor de este producto al gigante asiático.Tanto la harina como el aceite de pescado son utilizados como insumo para la industria avícola, como alimento para pollos, y más recientemente ganó fuerza para alimentar peces de cultivo en la acuicultura.Aun así, el economista aclaró que, al ser el 2023 un año con presencia de El Niño en la costa peruana, la producción no hubiera sido tan alta como un año "normal", incluso si no se hubiera presentado el problema de la juvenilización del recurso.Sueiro indicó que las estimaciones de una temporada de entre 800 a 1.200 millones de dólares corresponden a años en que las aguas no se ven afectadas por el fenómeno de El Niño, que calienta las aguas y provoca que la anchoveta cambie de hábitat, alejándose de las zonas de pesca. El experto recordó que en esos años la temporada de pesca también se realiza, aunque con menores perspectivas de producción. "Tiene consecuencias económicas pero así son los negocios riesgosos", apuntó.El especialista reconoció que aún no está claro si la mayor presencia de juveniles se relaciona con El Niño o si se trata de fenómenos independientes. De todos modos, remarcó que la multiplicación de ejemplares no adultos debería ser "el tema central del debate" para el sector pesquero, por las posibles consecuencias a futuro.

