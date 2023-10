https://sputniknews.lat/20231013/por-que-la-presidenta-de-peru-viajo-a-europa-1144729060.html

¿Por qué la presidenta de Perú viajó a Europa?

El país sudamericano atraviesa una profunda crisis política y social.

El pedido de un grupo de congresistas de destituir a la presidenta Dina Boluarte por la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, no contará con los votos necesarios para ser efectiva.Los políticos que impulsaron la moción argumentaron que la mandataria incumplió con la Constitución en su salida del territorio nacional."La presidenta Boluarte no tiene vicepresidente, y en casos anteriores a quien ejercía el poder no le permitía viajar. En su mandato se dio una ley que le permite tener el despacho en forma remota, pero no es una modificación constitucional", dijo a Telescopio el docente peruano José Alejandro Godoy, consultor en comunicación y política.La mandataria, quien llegó este viernes 13 al Vaticano, viajó a Europa con el objetivo de abrir nuevos mercados e inversiones con el fin de reactivar la economía.Un día antes, en Alemania, Boluarte reveló que parte de los objetivos de su gira es conseguir mercados e inversiones. Confirmó además un vuelo humanitario a Israel para trasladar a los connacionales afectados por el conflicto entre Tel Aviv y el movimiento palestino Hamás."El mal uso de esa cláusula nos lleva a una mayor inestabilidad con nuestros mandatarios", agregó el docente universitario.En las calles, los movimientos sociales reclaman a Boluarte la realización de elecciones anticipadas y su renuncia al poder."La ciudadanía no encuentra un reemplazo por fuera o dentro del sistema a los políticos actuales en Perú porque el Congreso mismo ha cancelado la posibilidad de un adelanto de elecciones", aseguró el experto.Boluarte asumió el poder luego de que el entonces presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso en diciembre del año pasado, acusado de intentar dar un "autogolpe de Estado".En ese entonces, Boluarte era la vicepresidenta, y al asumir la máxima jefatura del país lo hizo sin tener ningún vice.En tanto, entre enero y marzo hubo 67 personas muertas a raíz de las protestas sociales en contra del actual Gobierno y el Congreso del país sudamericano.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

