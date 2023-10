https://sputniknews.lat/20231014/hungria-exige-respetar-derechos-de-los-hungaros-para-negociar-ingreso-de-ucrania-en-la-ue-1144744057.html

Hungría exige respetar derechos de los húngaros para negociar ingreso de Ucrania en la UE

Hungría exige respetar derechos de los húngaros para negociar ingreso de Ucrania en la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría no aprobará el inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) hasta que los derechos de los... 14.10.2023, Sputnik Mundo

"Cuando se tome la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión de Ucrania, Hungría no podrá brindar su acuerdo hasta que los húngaros no recuperen sus derechos", afirmó Szijjarto. El ministro agregó que, como resultado de la nueva Ley de educación de Ucrania, las clases en las escuelas de la lengua húngara comenzaron a pasar solo parcialmente en el húngaro. Según Szijjarto, la cantidad de clases en húngaro bajó a un nivel que oscila entre el 20% y 40%. "Desde 2015, tenemos un conflicto permanente con los ucranianos sobre ese tema. Durante los últimos ocho años, hemos estado discutiendo constantemente con ellos, pidiéndoles que devuelvan a los húngaros los derechos que tenían entonces. No estamos pidiendo nada más", señaló el ministro. Por iniciativa de Hungría y Rumanía, el Consejo de Europa decidió hacer un llamado a la Comisión de Venecia sobre la situación de las minorías en Ucrania. Según Szijjarto, Budapest no apoyará ningún avance significativo de Ucrania hacia la Alianza Atlántica y la UE hasta que se restablezcan los derechos de los húngaros transcarpacianos.

