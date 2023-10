https://sputniknews.lat/20231014/putin-a-la-ue-compren-el-gas-un-30-mas-caro-en-eeuu-y-seran-felices-1144745700.html

Putin a la UE: "Compren el gas un 30% más caro en EEUU, y serán felices"

Putin a la UE: "Compren el gas un 30% más caro en EEUU, y serán felices"

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que la economía de la UE ronda el cero. Lo dijo en su intervención en el VI Foro Internacional Semana de la Energía... 14.10.2023, Sputnik Mundo

La falsa moral de EuropaPara subrayar sus palabras, Putin dio un dato de la realidad: enfatizó que su país tiene la capacidad de suministrar a Alemania unos 27.500 millones de metros cúbicos de gas al año, y que para ello “solo debe pulsar el botón” si el Gobierno alemán decide reanudar los suministros.Asimismo, Putin incidió en que las declaraciones de los países de Occidente sobre la reorientación hacia los combustibles estadounidenses no tienen nada que ver con una "elección moral". "Si fuera una cuestión moral, deberían haber dicho: 'No compraremos a través del [gasoducto] Turkish Stream, no compraremos a través del territorio de Ucrania. […] Masticaremos hierba, pero no dejaremos que Rusia gane ni un euro'. Pero lo reciben por otras rutas, ¿por qué no lo toman aquí?", se preguntó."Las palabras de Putin van directamente a un debate, a una reflexión, a una lucha que se está dando al interior de la Unión Europea [UE] entre los intereses europeos en el bloque comunitario, y los intereses globalistas de [Foro Económico Mundial de] Davos en la UE. Los intereses de Davos es que la UE, particularmente Alemania, Francia e Italia, que son sus grandes motores, se hagan cargo de asumir la primera línea de confrontación con Rusia en Ucrania", reflexiona al respecto Walter Formento, director del Centro de Investigaciones en Política y Economía [CIEPE].Perspectivas de la economía rusa y multipolarPor otra parte, Putin también afirmó que ahora hay "nuevas perspectivas para la geografía de las exportaciones" rusas, ya que los países de la UE "abandonaron efectivamente el uso de los vectores energéticos rusos" que "durante muchos años garantizaron el bienestar económico y social" del bloque.Rusia ha aumentado su flota de petroleros, ha creado mecanismos de seguro y reaseguro, gracias a los cuales ha podido entrar en nuevos mercados. Moscú ha conseguido cambiar el suministro de petróleo a mercados prometedores y de rápido crecimiento en otras regiones del mundo, "se trata del sur, del este", señaló el mandatario.Formento interpreta que Rusia "está comprometida con inversiones para el desarrollo, está comprometida con la implementación de nuevas tecnologías que hagan más eficiente la producción, la distribución y la generación de los combustibles, pero que además está preocupada y directamente involucrada en que todos los actores que forman parte de la OPEP+ se encuentren garantizando su escenario de paz", concluye el analista.

