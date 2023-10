https://sputniknews.lat/20231014/un-senador-republicano-de-eeuu-sugiere-bombardear-la-infraestructura-petrolera-de-iran--1144740919.html

Un senador republicano de EEUU sugiere bombardear la infraestructura petrolera de Irán

Un senador republicano de EEUU sugiere bombardear la infraestructura petrolera de Irán

El senador republicano de Estados Unidos, Lindsay Graham, se pronunció a favor de que su país e Israel bombardeen a Irán aun cuando no hay ninguna evidencia de... 14.10.2023, Sputnik Mundo

En una entrevista con la cadena CNN, Graham dijo, sin pruebas, que Teherán está detrás de los ataques de Hamás y del grupo libanés Hizbulá."Esto es lo que estoy diciendo, quiero ser muy claro", dijo. 'Si ellos (Hamas) comienzan a matar a esos rehenes (estadounidenses e isralíes), y si hay un ataque de Hezbolá en el norte, se crearán dos frentes para Israel. Lo que haría es bombardear la infraestructura petrolera de Irán”."Si no entienden la conexión entre Irán y estas actividades terroristas de Hamás y Hizbulá, se están perdiendo de mucho", comentó el senador republicano, considerado como uno de 'halcones' de la Cámara Alta del Congreso estadounidense."Yo apoyaría una operación militar conjunta y le daría una advertencia a Irán: si la guerra escala, debes pagar un precio. Quiero ser muy claro en eso", dijo el legislador.Graham criticó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no dijera "ni una palabra" sobre Irán en sus pronunciamientos sobre los ataques de Hamás.Según el senador, el país persa impulsó los ataques de Hamás del 7 de octubre pasado para romper las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita."Quiero apoyar a los palestinos, con los que podemos hacer negocios, pero estoy harto de dejar a Irán. Creo que hicieron esto para detener las negociaciones de paz de Arabia Saudita e Israel. No quiero recompensarlos, quiero castigarlos", concluyó el senador republicano.El 10 de octubre, el máximo líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, negó que las fuerzas armadas o ciudadanos de su país hubieran participado de alguna manera en la serie de ataques del grupo palestino Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre.

