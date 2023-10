https://sputniknews.lat/20231015/iran-comenta-las-posibilidades-de-su-intervencion-en-el-conflicto-entre-israel-y-palestina-1144775352.html

Irán comenta las posibilidades de su intervención en el conflicto entre Israel y Palestina

Irán comenta las posibilidades de su intervención en el conflicto entre Israel y Palestina

15.10.2023

"Las FFAA de Irán no se involucrarán siempre que el apartheid israelí no se atreva a atacar a Irán, sus intereses y ciudadanos. La resistencia [palestina] puede defenderse por sí sola", declararon los diplomáticos iraníes cuando el corresponsal de Sputnik les preguntó si el país iba a intervenir. A finales de la semana pasada, la agencia de noticias ISNA citó al general mayor Yahya Rahim Safavi, asesor militar del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, afirmando que Teherán apoya los ataques palestinos con cohetes de Hamás contra Israel.Al mismo tiempo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, subrayó que Washington no disponía de información sobre la posible implicación de Irán en la planificación o realización de un ataque contra el Estado judío.El 7 de octubre, las fuerzas de Hamás, con sede en Gaza, lanzaron un ataque contra Israel, disparando miles de cohetes y enviando hombres armados contra comunidades israelíes. En respuesta al ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de hierro en la Franja de Gaza, mientras que el ala militar de Hamás anunció la operación Inundación de Al Aqsa.El 8 de octubre, el gabinete político-militar de Israel anunció oficialmente que el país entró en "estado de guerra" y que puede llevar a cabo "operaciones militares de gran escala". El 9 de octubre, el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant, anunció el bloqueo total de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, la mitad de las cuales son niños.Recientemente, la ONU ha pedido al Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu que detenga la orden de desalojar en 24 horas a 1,1 millones de personas del norte de la Franja de Gaza, debido a que el desplazamiento forzoso podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras. A su vez, la Organización Mundial para la Salud (OMS) también exhortó a Israel a revocar su orden de evacuación con respecto a 22 hospitales con más de 2.000 pacientes en el norte de la Franja de Gaza, alertando que equivale a una sentencia de muerte para enfermos y heridos.

