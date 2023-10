https://sputniknews.lat/20231016/acnur-llama-a-mexico-a-garantizar-derechos-de-migrantes-necesitados-de-proteccion-1144805207.html

Acnur llama a México a garantizar derechos de migrantes necesitados de protección

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) llamó a México a fortalecer los mecanismos que garanticen el... 16.10.2023, Sputnik Mundo

En 2023, más de 400.000 personas han atravesado la selva del Darién en Panamá, en la frontera con Colombia, detalla el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Reportes recogidos por la agencia internacional para atender los derechos de la población refugiada han evidenciado que las causas de la creciente ola migratoria de personas, que huyen en busca de refugio, se originan en la inseguridad y la persecución."Una alta proporción de las personas en movilidad en la región huyen de sus países por motivos de violencia, inseguridad y persecución, por lo que pueden necesitar protección internacional como refugiados", señala el organismo mundial.Acnur reconoce los grandes desafíos que esta situación conlleva en las dos fronteras de México: con Guatemala en el sur y con EEUU en el norte.Acnur hace un llamado a las autoridades mexicanas a incorporar las recomendaciones internacionales en los "nuevos procesos de retorno- deportación".La agencia de la ONU recomienda implementar el "pleno respeto al Derecho Internacional de los Refugiados y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular el principio de no devolución".Finalmente, ofrece su disposición a colaborar con el Gobierno de México para garantizar que las personas con necesidades de protección no sean deportadas a sus países de origen.Según autoridades mexicanas, la cantidad de personas interceptadas en la frontera norte con EEUU se elevó a finales de septiembre a 10.000 personas diarias.México convocó a una decena de países de origen del éxodo a una cumbre sobre migración que se celebrará el sábado y domingo próximos, 22 y 22 de octubre.

