AMLO refrenda apoyo a Cuba: No pediremos permiso a "ningún gobierno extranjero" para ayudarle

"En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer, para que no les quede duda, incluido petróleo. Es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano e injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo [cubano] y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque somos un país libre, independiente y soberano", comentó en su conferencia de prensa matutina.