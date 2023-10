https://sputniknews.lat/20231017/no-mientan-maduro-rechaza-manipulacion-de-la-prensa-de-eeuu-respecto-al-dialogo-con-la-oposicion-1144836283.html

"No mientan": Maduro rechaza manipulación de la prensa de EEUU respecto al diálogo con la oposición

"No mientan": Maduro rechaza manipulación de la prensa de EEUU respecto al diálogo con la oposición

La reanudación del diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela va acompañada de informaciones difundidas en los medios occidentales sobre un acuerdo... 17.10.2023, Sputnik Mundo

Durante el discurso en su programa Con Maduro +, el mandatario venezolano abordó el tema de la nueva ronda de las negociaciones con la oposición del país, señalando que desde 2014 promueve el diálogo para el entendimiento con el fin de evitar la violencia y traer la paz en Venezuela.Recordó, asimismo, que lo respalda durante años, pese a numerosos impedimentos, incluso la ruptura del proceso por la parte derecha en 2018, una "maniobra" promovida también por el expresidente de EEUU, Donald Trump, para llevar al poder "al títere" Juan Guaidó, e incluso el intento de asesinar el jefe del Estado.“Siempre he propulsado el diálogo. Estamos en puertas de iniciar una nueva ronda de firmas de acuerdos con las oposiciones, estamos en las puertas a acuerdos beneficiosos para el país en el marco de las leyes y la Constitución”, planteó Maduro. No obstante, el 16 de octubre la publicación del medio estadounidense, citando sus fuentes "familiarizadas" con el diálogo entre las autoridades y la oposición venezolanas, divulgó la información sobre un acuerdo alcanzado entre Washington y Caracas para aliviar las sanciones que aplica EEUU a la industria petrolera venezolana a cambio de que el Gobierno del último garantice "unas elecciones presidenciales competitivas y supervisadas internacionalmente" en 2024. De acuerdo con la información del diario, durante el encuentro los participantes de las conversaciones en Barbados firmarían un convenio correspondiente, luego de lo cual Washington anunciaría un alivio a las sanciones.Por su parte, el presidente de Venezuela subrayó que es "un hombre de palabra" y no puede tratar de "filtrar información, sacarla por la zurda, mintiendo, manipulando", como lo hacen medios occidentales, ya que ese tipo de acciones dañan el acuerdo.El mandatario venezolano llamó a seriedad, ética y transparencia en el proceso de las conversaciones, insistiendo "no mientan, no mientan, no mientan". En sus palabras, Venezuela está trabajando de forma muy seria por hacer justicia. "No digo más porque respeto los acuerdos, pero si no cesan de manipular y de mentir tendré que decirlo todo", advirtió Maduro.“Solo le digo al pueblo venezolano que tenga la fe y la confianza absoluta de que jamás avalaré ninguna ilegalidad”, declarando que las instituciones nacionales, la ley, la Constitución del país se respetan y el “fascismo no pasará”.El 17 de octubre, el Gobierno y la oposición venezolanos retomarán el diálogo para alcanzar un acuerdo político de cara a los comicios de 2024.

