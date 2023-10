https://sputniknews.lat/20231017/presidente-venezolano-ratifica-firma-de-acuerdos-con-oposicion-para-garantizar-comicios-1144820181.html

Presidente venezolano ratifica firma de acuerdos con oposición para garantizar comicios

Presidente venezolano ratifica firma de acuerdos con oposición para garantizar comicios

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el 16 de octubre que su Gobierno está en puertas de rubricar importantes acuerdos con... 17.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-17T01:16+0000

2023-10-17T01:16+0000

2023-10-17T01:16+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

política

elecciones

noruega

barbados

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/0a/1126567672_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_3e760f5b0581ce2d749a7012e24796f1.jpg

"Estamos a las puertas de iniciar una buena ronda de firma de documentos para garantías electorales, para garantizar una fiesta electoral en las venideras elecciones", detalló el mandatario durante la transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Maduro hizo este comentario en referencia al comunicado oficial emitido por Noruega, que da cuenta de la reanudación de la mesa de diálogo y negociación entre su Gobierno y la Plataforma Unitaria, el 17 de octubre en Barbados.El presidente Maduro aseguró que están activadas todas las garantías legales y tecnológicas para el desarrollo de las elecciones previstas para el próximo año.El mandatario recordó que pese a los planes de desestabilización que impulsó la oposición en el pasado, su Gobierno siempre abogó por el diálogo como vía para resolver la situación del país.Asimismo, Maduro cuestionó una publicación del diario The Washington Post en relación al proceso de conversación con la oposición venezolana, y aseguró que el medio busca tergiversar la información.Maduro exhortó a los medios a "no mentir", ni manipular los acuerdos alcanzados y sentenció que su Gobierno no avalará ningún proceso que esté al margen de la legalidad en el país.

https://sputniknews.lat/20231013/amlo-sobre-proceso-politico-en-venezuela-si-logran-acuerdos-no-dan-pretexto-a-sanciones-injustas-1144718037.html

venezuela

noruega

barbados

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, nicolás maduro, política, elecciones, noruega, barbados