https://sputniknews.lat/20231017/tension-politica-crece-en-guatemala-mientras-anuncian-aumento-de-protestas-populares-1144845983.html

Tensión política crece en Guatemala mientras anuncian aumento de protestas populares

Tensión política crece en Guatemala mientras anuncian aumento de protestas populares

SAN SALVADOR (Sputnik) — La tensión política crece en Guatemala cuando un paro cívico nacional en defensa de la democracia llega a su día 16 y las... 17.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-17T14:58+0000

2023-10-17T14:58+0000

2023-10-17T14:58+0000

américa latina

alejandro giammattei

guatemala

política

paro cívico

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/12/1142803889_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_ce53af50dc725ed87a514da21ed0d63f.jpg

Grave crisis en Guatemala: "La fiscal general Porras tiene paralizado al país" Grave crisis en Guatemala: "La fiscal general Porras tiene paralizado al país"

Tuy responsabilizó en un acto público la víspera a los principales funcionarios del Ministerio Público (MP) de agravar la crisis luego que el pasado 30 de septiembre fiscales se llevaran del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los documentos originales con los resultados de las elecciones del 25 de junio de 2023. La principal demanda de los pueblos originarios mayas y otros sectores de la sociedad es la destitución de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes acusan de acciones para alterar los resultados de los comicios. Advirtió que ya se han agotado las instancias legales sin encontrar una solución en la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República e incluso con el presidente Alejandro Giammattei, con quien sostuvieron un diálogo el viernes último. Giammattei aseguró que por razones de procedimientos de las instituciones no puede atender el reclamo de destituir a los funcionarios como reclaman los manifestantes y ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo con el MP, lo cual no ha prosperado. En tanto, su gobierno sufrió anoche la primera baja durante la crisis con la renuncia del ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, un general de brigada que asumió el 26 de enero de 2022 en sustitución del entonces titular, el dimitente Gendri Reyes. La decisión de Barrientos, aceptada de inmediato por Giammattei, ocurrió horas después que hombres de civil atacaran a tiros a los manifestantes en tres cierres de carretera en la región central del país, con saldo de un muerto y un número de heridos no informado todavía. La agencia de noticias Prensa Comunitaria documentó 16 ataques de ese tipo desde el inicio del paro, el 2 día de octubre, cuando en redes sociales circula un video en el cual supuestos veteranos del ejército dan un plazo de 72 horas a los pueblos originarios para abandonar los bloqueos o de lo contrario los desalojarán.

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alejandro giammattei, guatemala, política, paro cívico, sociedad