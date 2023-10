https://sputniknews.lat/20231018/argentina-presenta-primera-vacuna-contra-covid-19-desarrollada-integramente-en-el-pais-1144893073.html

Argentina presenta primera vacuna contra COVID-19 desarrollada íntegramente en el país

"Tenemos vacuna argentina contra COVID-19. Es un hito histórico para nuestro país", publicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti en la red social X.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina aprobó en las últimas horas la vacuna "ARVAC Cecilia Grierson" para ser utilizada como refuerzo, añadió la funcionaria. "El futuro es con más ciencia, más producción nacional y más salud pública", afirmó. Vizzotti participó de la presentación del fármaco en el salón Malvinas Argentinas, ubicado en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y los desarrolladores de la vacuna. El ministro destacó que es "la primera vacuna integralmente desarrollada en Argentina, a través de la articulación y el esfuerzo de investigadores del Conicet (Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas), de la Universidad Nacional de San Martín y del Laboratorio Cassará". Por su parte, el presidente Alberto Fernández celebró la noticia. Fernández agradeció a quienes encararon el proyecto, así como al Ministerio de Salud y consideró que es un ejemplo de la capacidad de los argentinos y del trabajo conjunto entre el sector público y privado. "Ya no tendremos que golpear las puertas de los poderosos para conseguir las vacunas y salvar a nuestro pueblo", aseveró. Desde el Ministerio de Salud informaron que de los 419 fallecimientos por COVID-19 en 2023, el 90% no estaba inmunizado, o no había recibido el refuerzo que le correspondía.

