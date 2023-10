https://sputniknews.lat/20231018/piden-retirar-la-nacionalidad-francesa-a-benzema-por-supuestos-vinculos-con-los-hermanos-musulmanes-1144897642.html

Piden retirar la nacionalidad francesa a Benzema por supuestos vínculos con grupo islamista radical

"Si, como afirma el Ministro del Interior, Karim Benzema está vinculado a los Hermanos Musulmanes*, pido sanciones, en particular la privación de la nacionalidad. Es urgente actuar contra quienes amenazan constantemente a nuestro país", aseguró la legisladora en una carta difundida en sus redes sociales. "No podemos aceptar que un binacional francés, internacionalmente conocido, pueda faltar al honor y traicionar así nuestro país", sostuvo Boyer. Previamente, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin acusó a la ex estrella del Real Madrid de tener "vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes*", una organización islamista considerada "terrorista" por París. El funcionario no ofreció pruebas ni argumentos de sus señalamientos, elaborados en una entrevista en un canal de televisión, poco después de que Karim Benzema expresara su solidaridad con el pueblo palestino por los ataques israelíes que han dejado miles de muertos y heridos. Los Hermanos Musulmanes* es uno de los grupos con mayor influencia en el mundo árabe. El cuarto mayor goleador en la historia de la selección de fútbol de Francia también es conocido por sus posturas críticas en contra de lo que él considera el colonialismo y el neocolonialismo de su país. En varias ocasiones ha insinuado que también podría jugar con la selección de Argelia, de donde es originario. De hecho, se ha negado a entonar el himno francés antes de los partidos, pues considera que la Marsellesa es un llamado a la guerra."No me obligarán a cantar la Marsellesa, nunca la he cantado y no tengo por qué hacerlo", dijo en una entrevista para Vanity Fair.En diciembre de 2022, Karin Benzema anunció el fin de su carrera con el equipo francés. *Los Hermanos Musulmanes son un grupo prohibido en Rusia por actividad terrorista.

