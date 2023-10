https://sputniknews.lat/20231019/el-concurso-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-2023-anuncia-los-nombres-de-los-ganadores-1144928645.html

El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin 2023 anuncia los nombres de los ganadores

El director general de Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, Dmitri Kisiliov, al intervenir en el acto de premiación, declaró: "Este concurso nació debido a un acontecimiento trágico, nuestro corresponsal militar [entonces todavía no lo llamábamos así] perdió a vida cubriendo acontecimientos en un lugar donde empezaba la guerra en 2014. En aquel entonces todavía no comprendíamos las proporciones que tendría ese proceso, pero ya estábamos sufriendo las primeas pérdidas en nuestro cuerpo periodístico".Agregó que "en verano pasado [en julio], enterramos en Ekaterimburgo, lamentablemente, a otro corresponsal militar nuestro, Rostislav Zhuravliov. Es una profesión que supone riesgo y abnegación. En la actual edición del concurso, la temática militar está presente más ampliamente que en las anteriores, lo que refleja, al parecer, una tendencia mundial, mostrando a qué se desliza el mundo". Alexéi Orlov hizo su reportaje Resplandor en marzo de 2022, al presenciar los acontecimientos que se desarrollaron en Donetsk y Mariúpol a menos de un mes desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia. Al referirse a aquel período, el periodista dijo: "Eran, por lo visto, los días más pesados de mi vida, vi a la gente de Donetsk y Mariúpol sufriendo mucho (...). Quise crear la imagen de una ciudad, cuya vida de paz ha acabado, cuyos habitantes perdieron sus hogares y a seres queridos, algunos incluso lo perdieron todo, menos la esperanza". En la modalidad Las principales noticias, como la mejor fue elegida la foto Bola de fuego, de Ayman Yakub de Baréin, sobre el ataque por parte de Yemen contra la base petrolera Saudi Aramco, situada en Yeda, Arabia Saudita. En la modalidad Mi planeta, el Jurado destacó la foto en blanco y negro Una tradición que se muere, del reportero de Calcuta, Sayan Adhikari, sobre los pesadores de la costa norte de India, y la Demotanasia (Eutanasia demográfica) del documentalista español Adra Pallón, sobre el éxodo de la población del campo y su extinción con connivencia de las autoridades de la región española de Galicia. En la modalidad deportiva, los primeros lugares en las fotos solas y series fueron ocupados por ciudadanos de Rusia: Edgar Breschánov, por la foto Luchando hasta la última gota, sobre un partido de fútbol, y Serguéi Bobiliov, por la serie La energía de las victorias, que recogió los mejores momentos de la participación de la selección rusa en los XXIV Juegos Olímpicos de Pekín. En la modalidad Retrato. Un héroe de nuestra época resultaron ser las mejores, la fantasmagoría en blanco y negro Imago del ruso Vladislav Nekrásov, de Novosibirsk, y la serie Lilu, autismo desde dentro de la reportera francesa Lucy Audien Daras, sobre su hermano Antoine, que padece autismo. El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco, busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas, que centran su atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano. Los socios informativos principales del concurso son la Cadena Estatal de Televisión y Radiodifusión de Rusia (VGTRK), la plataforma online Smotrim (Rusia) y los canales de televisión rusas Rossiya-Cultura y Moskva 24. Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso figuran la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik (internacional), la cadena de televisión y la web RT (internacional), el holding mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG, China), el portal del periódico China Daily (China), el portal de The Paper (China) y la red mediática Al Mayadeen (Líbano). El concurso cuenta con el apoyo de la Unión de Periodistas de Rusia, el portal noticioso YOung JOurnalists (Rusia), el portal Russian Photo (Rusia) y el portal Photo-study.ru (Rusia).

