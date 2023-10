https://sputniknews.lat/20231019/es-el-pueblo-que-esta-aqui-unido-que-dejo-el-cabildo-en-apoyo-al-gobierno-de-luis-arce-1144901557.html

"Es el pueblo que está aquí unido": ¿qué dejó el cabildo en apoyo al Gobierno de Luis Arce?

"Es el pueblo que está aquí unido": ¿qué dejó el cabildo en apoyo al Gobierno de Luis Arce?

El evento realizado por el Pacto de Unidad determinó apoyar al Gobierno de Luis Arce en la disputa que mantiene con el presidente del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.La demostración de fuerza inundó las calles de la ciudad de El Alto con miles de militantes, campesinos, indígenas y obreros venidos de los nueve departamentos. Aún no se define el futuro del partido que desde 2006 gobierna Bolivia y el cual en 2024 deberá acordar su próximo candidato a la Presidencia.El nombre del expresidente Morales (2006-2019) estuvo presente en los discursos que dieron una decena de dirigentes de organizaciones. Este encuentro se realizó como respuesta al Congreso de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde semanas atrás Morales fue reelecto como presidente del MAS. En ese espacio el expresidente aceptó el pedido de varias organizaciones para que se postule a un nuevo mandato, entre 2025 y 2030.Al cierre del cabildo, en el escenario montado sobre el puente de La Ceja de El Alto, los dirigentes le entregaron al presidente Arce su declaración política, que consta de 20 puntos destinados a mejorar el funcionamiento del Estado Plurinacional.Y agregó: "Nosotros siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales (...) Siempre respetaremos a nuestras organizaciones sociales, que son el pueblo organizado. Es el pueblo que está aquí unido".Dirigentes del Pacto de Unidad calcularon a ojo que en El Alto se habían reunido más de dos millones de militantes del MAS. Desde el Gobierno afirmaron que llegaron a La Ceja casi un millón de militantes de todo el país.En sintonía con los dirigentes presentes, el presidente boliviano abogó por "la reconstrucción de nuestro proceso de cambio. Viene todo un trabajo que estamos dispuestos a apoyar, para seguir contribuyendo a la felicidad de todas y todos los bolivianos".Entre los miles de participantes había una delegación de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con sede en la ciudad de Santa Cruz. Esta es una de las cinco organizaciones que conforman el Pacto de Unidad. Decenas de buses que venían de esta ciudad a El Alto fueron bloqueados en el Trópico de Cochabamba, la región del país donde más fuerte es la presencia de Morales. Gonzalo Terrazas, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), dijo a Sputnik que en el cabildo "se vio la unión de las organizaciones sociales en respaldo al presidente [Arce]. El pronunciamiento del cabildo me pareció excelente, sus puntos son de interés de todo nuestro Estado Plurinacional. Vemos que en este Gobierno estamos representados".El diputado de MAS Santos Mamani comentó a Sputnik los puntos de la declaración política.El documento entregado a Arce convoca a un nuevo Congreso del MAS. Para Mamani esto no sería posible, ya que un cónclave de este tipo debe tener la aprobación de la directiva del movimiento, que fue elegida en Lauca Ñ sin que lo haya observado el Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo encargado de vigilar la legalidad de estas actividades de organizaciones políticas.Además, en el cabildo se determinó desconocer las resoluciones del Congreso de Lauca Ñ, porque consideraron que las organizaciones del Pacto no fueron tomadas en cuenta para realizar la convocatoria. Mamani comentó que el cabildo no fue del MAS, porque convocaron solamente las organizaciones del Pacto de Unidad.Entre los 20 puntos, el legislador citó otro que reclama justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba (en Cochabamba) y Senkata (en El Alto), en noviembre de 2019, luego del golpe de Estado contra Morales. "A cuatro años del golpe, aún no tenemos resultados objetivos en cuanto a la justicia", dijo Mamani.El diputado estuvo de acuerdo con el punto que exige la reestructuración del Órgano Judicial, así como la necesidad de que las y los legisladores en la Asamblea sesionen para aprobar nuevas leyes en beneficio del país.

