Parlamento venezolano califica de "falsas" declaraciones de funcionarios de EEUU

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó este 19 de octubre las declaraciones de funcionarios de EEUU... 19.10.2023, Sputnik Mundo

"Me honro de estar acompañado de la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional [paralamento unicameral] para rechazar de manera categórica por inaceptables, por falsas, por mentirosas, porque no corresponden con la realidad y por metiches, de las declaraciones que hiciera el secretario de Estado [canciller] de los EEUU de América, Antony Blinken, y el asesor para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González", detalló el funcionario a través del canal estatal Venezolana de Televisión. Washington advirtió que la flexibilización de sanciones depende de que el Gobierno venezolano garantice, para noviembre, la rehabilitación política de candidatos opositores y la liberación de presos estadounidenses en ese país. Rodríguez acusó a los representantes de la Casa Blanca de tratar de imponer una matriz de opinión al margen de lo que está sustentado en los acuerdos parciales suscritos en Barbados con un sector de la oposición, reunido en la llamada Plataforma Unitaria. Desde las afueras del Palacio Legislativo, el diputado recalcó que su país no acepta manipulación e injerencia en sus asuntos internos. El 18 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una exención de seis meses para aliviar las sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela. Esto luego de la firma de dos acuerdos entre el Gobierno de Maduro y la oposición que contemplan la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y para la protección de los intereses vitales de la nación.

