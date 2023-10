https://sputniknews.lat/20231019/un-gran-despliegue-policial-marco-el-4-aniversario-del-estallido-social-en-chile--video-fotos-1144904981.html

Un gran despliegue policial marcó el 4º aniversario del estallido social en Chile | Video, fotos

Un gran despliegue policial marcó el 4º aniversario del estallido social en Chile | Video, fotos

El Gobierno de Gabriel Boric desplegó 4.000 policías en las principales ciudades chilenas en el contexto del cuarto aniversario de la explosión social que... 19.10.2023, Sputnik Mundo

Fueron cientas las personas que intentaban congregarse la tarde de este 18 de octubre en el sector de Plaza Dignidad, nombre con el que los manifestantes rebautizaron a Plaza Italia, durante el estallido social de octubre de 2019. Sin embargo, el lugar estaba copado por Carabineros, la policía militarizada de Chile.El estallido social tuvo su origen el 6 de octubre de 2019, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) decidió, tras recomendación de una mesa técnica, incrementar el valor del pasaje del sistema de transporte subterráneo de Santiago de 800 a 830 pesos —de 1,1 a 1,2 dólares—.Tras el anuncio del Gobierno, cientos de estudiantes secundarios comenzaron a realizar evasiones masivas a las estaciones de metro. Fueron dos semanas de movilizaciones que llegaron a su punto máximo el 18 de octubre de 2019, cuando toda la red subterránea tuvo que ser cerrada y se decretó la militarización de la capital chilena.La protesta que partió en Santiago, rápidamente sacudió al resto del país. "No son 30 pesos, son 30 años", fue la frase que caracterizó las protestas en contra la política neoliberal implementada durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990) y profundizada por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, conglomerado de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010.Las palabras de Boric y el plan policial del GobiernoDesde China, donde se encuentra realizando una visita de Estado, Gabriel Boric señaló que "el estallido social, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia de nuestro país, sus efectos son de largo aliento y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo".Al igual que el 2022, cuando Boric enfrentó su primer aniversario del estallido social como presidente, el Gobierno decidió copar con policías las zonas donde se convocaron protestas."Venir a la plaza a cuatro años del estallido y que sea así [copamiento policial], en este gobierno que supuestamente ganó en parte por las promesas que no está cumpliendo, es reafirmar la mentira que nos vendieron de alguna manera", dijo a Sputnik Javier Astudillo.Carabineros utilizó sus carros lanza aguas y lanza gases para disolver las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad y sus alrededores.Para el dirigente social Dauno Totoro, en materia de represión el ejecutivo de Boric ha mantenido "una línea de continuidad con las políticas del gobierno de Sebastián Piñera".Asimismo, Totoro explicó que las demandas que se plantearon durante el estallido social, como el fin de las aseguradoras de fondos de pensiones, una educación gratuita, una salud digna, entre varias otras, no han sido resueltas, sino que, al contrario, "se han profundizado".

