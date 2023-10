https://sputniknews.lat/20231020/argentina-va-a-las-urnas-el-domingo-con-gran-incertidumbre--1144989332.html

Este 22 de octubre se realizan las elecciones a presidente más inciertas de las últimas décadas, debido a la paridad de los principales candidatos

Finalmente, el domingo 22 se agotarán las especulaciones sobre quién gobernará Argentina a partir del 10 de diciembre o, por lo menos, entre quienes se definirá si llegara a haber balotaje el 19 de noviembre.En los comicios de agosto, los tres principales aspirantes a la Casa Rosada, el peronista Sergio Massa, el libertario Javier Milei y la cambiemista Patricia Bullrich, estuvieron a tan solo 655.663 votos. La paridad es tal, que son pocos los que se animan a predecir un resultado con seguridad."El domingo todo puede ocurrir, está todo parejo. Es más, creo que tendremos que esperar al lunes [23 de octubre] para saber quién se queda afuera [de la segunda vuelta]. Es que los números que vemos en las encuestas nos sorprenden y no nos cierran", explicó a Cara o Ceca, Federico Gonzalez, consultor y analista político.Además, el experto opinó que Bullrich desaprovechó el público joven. "Su campaña, que fue una de las peores que recuerdo, perdió una gran oportunidad de hablarles al segmento de entre 17 a 25 años. Ahí, sus números son lapidarios. Encontramos que su fuerte está en los mayores de 50".Por otro lado, conversamos con Gustavo Mason, subdirector general de la Comisión Nacional Electoral, quien apuntó que los primeros resultados "deberían estar un poco antes de las 22.30. Entendemos que todos quieren irse a dormir sabiendo quién ganó la elección, pero sabemos que tenemos esperar que el porcentaje de carga muestre una tendencia para lanzarlos".La ciencia avanza con trasplantes de órganos entre especiesLa empresa argentina de biotecnología New Organs desarrolló los primeros cerdos editados genéticamente de Latinoamérica, cuyos órganos estarían aptos para que el humano los tolere en caso de requerir un transplante."Seguimos trabajando en las modificaciones que faltan para llegar al consenso internacional sobre los requerimientos. En Argentina aún hay un camino para que se realicen operaciones, pero a nivel mundial ya hubo dos procedimientos. Uno de ellos fue exitoso y la persona sigue viviendo", contó a Cara o Ceca Laura Ratner, biotecnóloga y cofundadora de New Organs Biotech."Un cerdo que tiene algunos genes modificados, sigue siendo considerado cerdo. A simple vista, no hay ninguna diferencia", agregó.

